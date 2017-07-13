Büyük camilerde dikkat çeken görüntü

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için camiilerde yoğun bir hazırlık göze çarpıyor. İstanbul'daki büyük camiilere mahyalar asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında Süleymaniye, Sultanahmet ve Eyüp camilerinde, "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun", "Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun" yazılı mahyalar asıldı.

ÖZEL HUTBE HAZIRLANDI

Öte yandan, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre; 14 Temmuz Cuma günü, okunan 100 bin hatmin tüm İstanbul'daki tüm camiilerde duası okunacak. 15 Temmuz gününe has özel bir hutbe hazırlandı ve bazı cami cemaatleri için İngilizce, Arapça tercümeleri de olacak.

00.13'TEN İTİBAREN SELALAR VERİLECEK

15 Temmuz gecesinde camilerin ışıkları sabaha kadar yanacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecede 00.13'ten itibaren tüm Türkiye'de selalar verilecek.

15 TEMMUZ'UN SEMBOLÜ OLAN FOTOĞRAF

İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin minarelerinde Türk Bayrağı dalgalandırılmıştı. Bayrağın hemen yanında hilalin görünmesi duygulandırmıştı. Bu fotoğraf ise sosyal medyada onbinlerce kez paylaşılmıştı.

Sultanahmet Camii'sindeki mahya: