13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:36Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 27°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 103.810 0.61
  • Altın: 139,961 -1.09
  • Dolar: 3,5668 -1.48
  • Euro: 4,0733 -1.67

Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu

»
Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, yeni parti kurulması çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni parti kurma çalışmaları kamuoyunca bilinen Meral Akşener'e yönelik siyasi eleştiri dozunu aşan söylemlerde bulunulduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.  Akşener'in kadın kimliğine yönelik edep ve ahlak dışı beyanlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Okutan, bunu yapanların İslamcı kimlik taşımasının ise ayrıca üzücü olduğunu ifade etti. 

Okutan, "Yapacaksanız Sayın Akşener ile siyasi mücadele yapın. Şaka ve mizah perdesi altında tuhaf göndermelerle kendinizi çukura düşürmeyin." diye konuştu. Okutan, "Kurulu bir partiye iltisak mı edeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:  "Çalışmalarımızı hızlandırabilecek, hemen sonuçlandırabilecek ilk temaslar, ilk turlar yapıldı. Bunun içinde grup kurma da dahil, burada şimdiden ifade etmeyi uygun görmediğim hazırlıklarımız var. Ama esas çalışmamız, seçimin zamanında yapılabileceğini değerlendirerek daha dikkatli davranıyoruz." 

Yeni partiye ilişkin süreçlerinin tamamlanmasına dair Kasım ayı sonunu öngördüklerini aktaran Okutan, ancak tarihin gelişmeler doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TBMM İç Tüzüğü alt komisyona havaleTBMM İç Tüzüğü alt komisyona havaleAk Parti ve MHP’nin Meclis İç Tüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifi Anayasa Komisyonu’ndan alt komisyona sevk edildi.
Bahçeli'den Hulusi Akar açıklamasıBahçeli'den Hulusi Akar açıklamasıFETÖ ile mücadelede gelinen aşamayı değerlendiren Bahçeli “Genelkurmay Başkanı’nın istihbarat zafiyeti ve FETÖ’yle mücadele tartışmalarına dahil edilmesini doğru bulmuyorum” dedi
Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli olduAkşener'in partisinin kuruluş tarihi belli olduBağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, yeni parti kurulması çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli: Bunu yapan ölümü göze almış demektirBahçeli: Bunu yapan ölümü göze almış demektirMHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'la ilgili Twitter'dan çok sert açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'dan CHP'ye davet açıklamasıYıldırım'dan CHP'ye davet açıklaması15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle TBMM'de yapılacak olan özel oturuma CHP'nin davet edilmemesiyle ilgili Başbakan Yıldırım'dan açıklama geldi.
Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale sen gelirsinErdoğan: Sokağa çıkamaz hale sen gelirsinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen, 15 Temmuz ile ilgili kitap tanıtımında konuştu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürüyüş tepkisi12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:58
  • Meclis 15 Temmuz raporunu tamamladı12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:56
  • Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'OHAL' resti12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:33
  • CHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:56
  • Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira!12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:15
  • Noktayı koydu: Biri Erbakan, diğeri Erdoğan!12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
  • Erdoğan'dan BBC'ye kritik açıklamalar12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:30
  • Kemal Kılıçdaorğlu'ndan 'kontrollü' 15 Temmuz çarkı11 Temmuz 2017 Salı 11:30
  • BBP'den '15 Temmuz' kararı11 Temmuz 2017 Salı 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri