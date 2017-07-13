Teröristbaşından itiraf: Gitmesi işime yaradı

ABD medyası 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala FETÖ Terör Örgütü'nün ele başı Gülenile Pensilvanya'daki kaldığı karargahında röportaj yaptı.



"Eğer ABD beni iade etmeyi uygun görürse Türkiye'ye giderim. Ama buna izin vereceklerini ummuyorum." diyen teröristbaşından Türkiye'ye olası iadesi ile ilgili Trump'ın istifa eden Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn hakkında itiraf geldi.



"FLYNN'İN GİDİŞİ İŞİME YARAMIŞ OLABİLİR"

Teröristbaşı Gülen devamında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iadesine izin vermeyeceğini umduğunu da söyledi. İstifa eden Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'le ilgili gelişmelere değinen Gülen, Flynn'in ABD yönetiminden atılmasının kendisine yardımcı olmuş olabileceğini söyledi.