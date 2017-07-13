13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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TBMM İç Tüzüğü alt komisyona havale

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TBMM İç Tüzüğü alt komisyona havale
Ak Parti ve MHP’nin Meclis İç Tüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifi Anayasa Komisyonu’ndan alt komisyona sevk edildi.
TBMM İç Tüzüğü alt komisyona havale TBMM İç Tüzüğü alt komisyona havale TBMM İç Tüzüğü alt komisyona havale

Bazı milletvekillerinin “Tüzüğü değiştiriyoruz, kravatı da kaldıralım” teklifinde bulundu

TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen Meclis İç Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, dört partinin ortak teklifiyle alt komisyona sevk edildi. Toplantı salonundaki bazı vekiller kravat takmamaya dönük düzenleme yapılmasını istedi.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP’nin Meclis İç Tüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifini görüşmek üzere, AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantı öncesinde Ak Parti, CHP, HDP ve MHP temsilcileri Şentop’un odasında bir araya gelerek teklifin alt komisyona gönderilmesi konusunu ele aldı. CHP, teklife katkı vermek istediklerini belirterek alt komisyon önerisini gündeme getirdi.

‘1973 MODEL’

Ak Parti ve MHP de teklifi olumlu karşıladı. Ardından toplantıya geçildi. Parlamentoların kendi çalışma usul ve esaslarını, yaptıkları iç tüzüklerle belirlediğine dikkati çeken Şentop, yürürlükte olan iç tüzüğün Cumhuriyet Senatosu’nun da bulunduğu çift meclisli dönemde 5 Mart 1973 tarihinde kabul edildiğini ve 1 Eylül 1973’te yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Şentop, şöyle devam etti:

154 Madde Değişmiş

“Bu iç tüzükte yapılan 14 değişiklikle 156 madde değiştirilmiş. Bazen aynı maddeler birden çok kez değiştirilmiştir. 44 yıldır uygulanmaktadır. Bu süre içinde bir çok iç tüzük değişiklik girişimi de farklı gerekçelerle sonuca ulaşamamıştır. Yapılan değişiklikler, iç tüzüğün sistematiğini de bozmuştur. Mevcut bazı hükümler hiç uygulanamazken, iç tüzükte dayanağı olmayan bazı uygulamalarda teamüller oluşturmuştur.”

Şentop, siyasi parti temsilcileri ile görüştüklerini ve teklifin alt komisyonda değerlendirilmesi yönünde mutabakat oluştuğunu bildirdi. Şentop’un konuşmasının ardından dört siyasi partinin alt komisyon kurulmasına ilişkin ortak teklifi okundu. Teklifin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından iç tüzük değişikliğine ilişkin teklif alt komisyona gönderildi.

Dokuz kişiden oluşacak olan alt komisyona Ak Parti’den Abdurrahman Öz, Cengiz Aydoğdu, Murat Alparslan, Zekeriya Birkan, Yusuf Başar, CHP’den Murat Emir ve Muharrem Erkek, HDP’den Mithat Sancar, MHP’den Mehmet Parsak yer alacak. Komisyon çalışmalarını bu akşama kadar tamamlayacak. Yarın saat 14.30’da toplanacak olan komisyon alt komisyon raporu üzerinden görüşmelerine devam edecek.

“KRAVAT TAKMAYALIM”

Yoğun katılım nedeniyle bazı milletvekilleri toplantıyı ayakta izlerken, bazı milletvekillerinin teklif değişirken “kravat takılması zorunluluğunun kaldırılmasını” esprili bir dille parti yöneticilerine aktardıkları gözlendi. Vekillerin, “Zaten iç tüzüğü değiştiriyoruz, kravatı da kaldıralım. En azından bu sıcaklarda takmayalım” sözlerine, parti yöneticileri, “bakarız” karşılığını vermekle yetindi. Toplantıda bazı milletvekillerinin kravatsız olması dikkati çekti. Ceketsiz bir milletvekiline ise görevlilerin uyarısı doğrultusunda dışarıda askıda olan ceketi getirildi.

‘TATLI YİYELİM  TATLI KONUŞALIM’

Meclis İç Tüzüğü teklifini görüşecek Anayasa Komisyonu’nda tartışmalar yaşanması beklenirken başkanlığın “tatlı yiyelim tatlı konuşalım” sunumu ile toplantı tatlı başladı. Komisyon başlamadan garsonların her milletvekiline ve komisyonu izleyenlere cömertçe dağıttığı kuru pastalar adeta çalışmalara damga vurdu. Dört partinin ortak imzası ile teklif; maddelerin bir kez daha gözden geçirilmesi, muhalefetin bu konudaki itirazlarının ele alınması için alt komisyona sevk edildi.

MİLLİYET

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