13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Canlı bomba yakalandı

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Canlı bomba yakalandı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde biri eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen biri canlı bomba 3 kişi yakalandı.
Canlı bomba yakalandı Canlı bomba yakalandı Canlı bomba yakalandı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde uygulama yapan Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Yıldırım ekipleri, İstiklal Mahallesi 33 Sokak üzerinde Suriye plakalı bir aracı durdurdu.

Duran araçta bulunan 3 kişiden 2’si hızla araçtan çıkarak, kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan şahıslar, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

EL BOMBASI YELEĞİ

Araçtaki şahısta gözaltına alınırken, araç içerisinde bir adet el bombası yeleği, yelekte bulunan 2 adet el bombası, 3 adet Glock marka tabanca ele geçirildi. Şahıslar Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekiplerine teslim edilirken, durdurulan 33 SAA 052 plakalı araç yapılan ilk incelemenin ardından detaylı inceleme için çekici yardımı ile emniyet otoparkına çekildi. Gözaltına alınan şahısların 25-35 yaşları arasında Suriye uyruklu oldukları öğrenilirken, içlerinden birinin canlı bomba olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan el bombası yeleğinin, canlı bomba yeleğine göre yakalanması ve bulunmasının daha zor olduğu belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 22.30 sıralarında Şahinbey İlçemiz İstiklal Mahallesi 33 Sokak üzerinde yapılan uygulama sırasında şüpheli durumdaki 33 S?? plakalı binek araç içerisindekilerin güvenlik görevlilerini fark ettiklerinde hızla uzaklaşmak istedikleri sırada ekip arabalarıyla önü kesilen araç kontrollü bir şekilde durdurulmuştur. Durdurulan araç içindeki 3 şahsın koşarak araçtan uzaklaşmaları neticesinde yaşanan kovalamaca sonucu Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanmışlardır. Yapılan üst aramalarında şahıslardan birinin üzerinde bel kemerine takılı el bombası yeleği ve bu yelek üzerinde (2) adet el bombası, diğer iki şahsın üzerinde (2) adet tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

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