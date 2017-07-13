Kıbrıs’ta tansiyon yükseliyor. TOTAL ve ENI, Akdeniz’deki 11. parselde pazar günü doğalgaz sondajına başlayacağını duyurdu. Ankara karşı hamleye hazırlanıyor.

Cenevre'de 10 gün süren Kıbrıs müzakereleri çözümsüzlükle sonuçlanırken, Ada’yı yeni bir gerilim bekliyor. Gerilimin nedeni, “11. parsel”. TOTAL ve İtalyan enerji şirketi ENI , Akdeniz’de 11. parselde pazar günü yeni bir doğalgaz sondajı çalışması başlatacak.



Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre sondaj çalışmalarını yapacak West Capella adlı gemi Kıbrıs’a ulaştı.

Sondaj öncesindeki deneme ve kontrol çalışmaları birkaç gün sürecek. Sondajın derinliğinin bin 700 metre su derinliğiyle birlikte 3 bin 500 ile 4 bin metre arasında olması bekleniyor. Çalışmaların yaklaşık 2-3 ay sürmesi, ilk sonuçların da sonbaharda açıklanması öngörülüyor. 11. parselin, Mısır tarafından bulunan Zohr sahasına yakın olması, zengin hidrokarbon yataklarının bulunması ihtimalini güçlendiriyor.

KOMŞU İKİ PARSELİ DE 3 AY TRAFİĞE KAPATTI

Rumlar, yayınladıkları Navtex’le önceki sondajlardan farklı olarak, 11. parsel etrafındaki beş mil mesafeyi değil, komşu iki parseli de üç aylığına tümüyle deniz trafiğine kapattı. Her ne kadar 11. parsel Türk tarafının bulunduğu alanda olmasa da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Ankara, “Ada’nın tüm kaynakları iki halka aittir” görüşünü dile getiriyor.





‘İLKE ÇİĞNENDİ GERÇEK NİYET ORTAYA ÇIKTI ’

Habertürk’e konuşan üst düzey diplomatik kaynaklar, “Gelişmeleri izliyoruz. Önümüzde iki yol var. Ya herkes kendi çıkardığını alacak ya da çıkan doğalgaz paylaşılacak. Rumların bu hamlesi, Ada’da artık çözüm şansı olamayacağını gösteriyor. Hakça paylaşım ilkesi hiçe sayılıyor. Gerçek niyet ortaya çıkmıştır” dedi.



ERDOĞAN UYARMIŞTI



Kaynaklar, Türk heyetinin dün KKT C’ye giderek Türk tarafı ile “Bundan sonra ne olacağı, ne gibi adımlar atılacağı” konusunda yol haritası hazırlayacağını açıkladı.



Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresindeki sözlerine dikkati çekti.



Erdoğan, “Uluslararası hukukun gereği hidrokarbon kaynaklarının Ada’daki tüm taraflara ait olması gerekiyor. Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz, bölgede yeni gerginliklere yol açacak adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde kendilerine sadece bölgede değil, her yerde ve her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim” demişti.

HİDROKARBONA MÜTEKABİLİYETLE YANIT VERMİŞTİ

Ankara ve KKT C, Rumların daha önceki hidrokarbon adımlarına karşı mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi ile yanıt vermişti. Rumların geçmişte yaptığı sondajlara karşılık olarak, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi araştırmalar yapmıştı. Türk askeri gemileri de güvenlik açısından devriye gezmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TPAO Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yaptığı ziyarette, “Bu yıl içinde kendi gemimizi alarak Akdeniz’de sondajlarımıza başlayacağız. Buna bağlı olarak tahminim odur ki yıl bitmeden Akdeniz’de ilk kuyumuzu kazacağız” demişti.