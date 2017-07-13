13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Emekliye yüzde 4 ek ödeme

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Temmuz ayı ile birlikte zamlarına kavuşan emekliler, yüzde 4 ve 5 olarak belirlenen ek ödemelerini de alıyor. Ek ödeme oranları ise maaşa göre belirleniyor, net ücrete ekleniyor.
Emekliye yüzde 4 ek ödeme
Emekliye yüzde 4 ek ödeme Emekliye yüzde 4 ek ödeme Emekliye yüzde 4 ek ödeme

Milyonlarca emekli bu ay enflasyondan kaynaklı maaş zamlarını ve farklarını alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 oranındaki zamlarını ücretleriyle birlikte alırken Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 4+2.92 oranındaki zam ve enflasyon farklarını ayrıca hesaplarında görecek.

ÜCRETE GÖRE ORAN

Emeklilerin maaşlarının yanında ücret miktarlarına göre değişen oranlarda ek ödemeleri de bulunuyor. Daha önce verilen vergi iadesi sisteminin kaldırılmasıyla emekliler için ek ödeme getirildi. Bu ek ödemeler de maaşa göre belirlendiği için bu ay artış gösterecek. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için yüzde 5, yüksek maaşlılar için ise yüzde 4 oranında belirleniyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre 900 liranın altındaki maaşlara yüzde 5 ek ödeme yapılıyor. Daha yukarıdaki ücretlerde ise ek ödeme oranı yüzde 4.


Emekliler bankaya yatan parayı maaşları olarak bildikleri için kafalar zam dönemlerinde biraz karışıyor. Oysa emeklilerin de net maaşı bulunuyor. Zaten tüm zamlar da bu net maaş üzerinden hesaplanıyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. E-devlet şifrenizle hesabınıza girdiğinizde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşıyorsunuz. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.

HESAP NASIL YAPILIYOR?

Emeklilerin zam hesabı da burada gösterilen net maaş üzerinden yapılıyor. İsterseniz örnek bir hesaplama yaparak konuya açıklık getirelim.
 Bir emeklimizin haziran ayında bankaya yatan maaşının 3.005 lira olduğunu varsayalım.
 Bu emeklimizin maaşının içinde yüzde 4'lük ek ödeme (115 lira) bulunuyor.
 Buna göre net maaşı ise 2.890 lira.
Temmuz zammı ise bunun üzerinden hesaplanıyor. Buna göre
Temmuz ayı net maaşı: 2.890 X % 5.89 = 3.060.22 TL
Temmuz ayı ek ödemesi (% 4): 122.40 TL
Bankaya yatacak miktar: 3.182.62 TL
Enflasyon zammı: 170.22 TL
Ek ödeme zammı: 7.40 TL

SABAH/FARUK ERDEM

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