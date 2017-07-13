İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın otoparkında bombalı araç olduğu yönündeki ihbar üzerine polis alarma geçti. Otoparkta aramalar devam ediyor.
13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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İstanbul Adalet Sarayı'nda bombalı araç aranıyor!
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İstanbul Adalet Sarayı'nda bombalı araç aranıyor!İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç ihbarı! Otoparkta aramalar devam ediyor.
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