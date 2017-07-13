13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Hakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okudu

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Çin, ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan beri hakimiyet kurduğu stratejik deniz yollarındaki üstünlüğüne meydan okuyan hamleler yapıyor.
Hakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okudu
Hakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okudu Hakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okudu Hakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okudu

Son olarak Pekin yönetimi uçak gemisi ile güçlendirdiği donanmasını kritik Tayvan Boğazı’na gönderdi. Cibuti’de ilk denizaşırı askeri üssünü kurarak ABD’ye komşu olan ülke, Akdeniz’de ise Rus donanması ile ortak tatbikat düzenledi.

ABD’nin zayıflayan küresel varlığını fırsata dönüştüren Çin, ekonomik alandan sonra siyasi ve askeri hamleler de yapıyor. Bu çerçevede stratejik deniz yollarında hakimiyet kurma planını devreye sokan Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi’nden sonra, diğer stratejik su yollarında da varlığını hissettirmeye başladı. Çin’in ilk uçak gemisi Liaoning beraberindeki filoyla Tayvan boğazın’na giriş yaptı. Öte yandan Çin, ilk denizaşırı üssünü Cibuti’de kuracağını da resmen ilan etti. Cibuti, Kızıldeniz ve Hint okyanusunu kontrol etme noktasında stratejik öneme haiz. Küresel sistemin yeni süper gücü olma yolunda önemli adımlar atan Çin, Akdeniz ve Baltık Denizi’nde de Rus donanması ile ortak tatbikatlar yapacak. Çin donanmasını aktif varlık gösterdiği söz konusu bölgelerin ABD’nin yıllardır tek söz sahibi olduğu alanlar olması dikkat çekiyor. Çin’in stratejik deniz yollarındaki son hamlesi, ABD'ye direkt meydan okuma şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca Çin kritik deniz yollarındaki hamlesiyle, Deniz İpek Yolu Projesi ile büyüyen ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

TAYVAN BOĞAZI’NDA KRİTİK HAMLE

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong’un İngiltere’den Çin egemenliğine tekrar teslim edilmesinin 20. yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong’a gelerek ilk liman ziyaretini gerçekleştiren Lioaning, beraberindeki iki destroyer, bir fırkateyn, çok sayıda J-15 savaş uçağı ve helikopterden oluşan filo ile buradan ayrılarak Tayvan Boğazı’na gitti. Çin donanmasının stratejik boğaza girişi sonrası Tayvan ordusu teyakkuza geçti. Bilindiği üzere, Çin Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmiyor. Son olarak, Hint okyanusunda ABD, Hindistan ve Japonya donanmaları ortak tatbikat düzenlemiş ve tatbikatın Çin’e bir mesaj olduğu açıklanmıştı. Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın Tayvan Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesi, Çin ve ABD arasında krize sebep olmuştu. Çin’in uçak gemisinin bulunduğu bir filoyu stratejik boğaza göndermesi bu iki gelişmeye cevap olarak nitelendirildi.

İLK DENİZAŞIRI ASKERİ ÜS

Çin’in ayrıca ilk denizaşırı üssünü Cibuti’de kurmak için anlaşmaya vardığı da açıklandı. Cibuti Afrika boynuzunda, Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna hakim konumu ile enerji hatları ve küresel ticaretin kontrolü açısından stratejik öneme haiz. Cibuti’de ABD’nin de Afrika ve Ortadoğu’ya yönelik saldırılarını düzenlediği bir askeri üssü bulunuyor.

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