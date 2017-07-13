13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:36Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 32°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 103.907 0.09
  • Altın: 140,524 0.38
  • Dolar: 3,5753 0.24
  • Euro: 4,0793 0.15

Türkiye-İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyor

»
Enerji Bakanı Berat Albayrak ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz arasında kritik bir görüşme yapıldı. Steinitz, yılsonundan önce iki ülke arasındaki boru hattının inşaatına yönelik çatı anlaşmayı tamamlayacaklarını açıkladı.
Türkiye-İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyor
Türkiye-İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyor Türkiye-İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyor Türkiye-İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyor

İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi dün de enerji diplomasisine sahne olmaya devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile bir araya geldi. Albayrak ile Steinitz görüşmesinde, iki ülke arasındaki enerji projelerinin ele alındığı duyuruldu.

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda doğalgaz boru hattının inşa sürecini görüştüklerini belirtti.

Steinitz, "Aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yılsonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik" dedi. Steinitz, enerjinin, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde önemli bir simge olduğunu söyledi. İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinde daha fazla doğalgaz kaynağı bulunduğuna dair bilimsel çalışmaların olduğunu vurgulayan Steinitz, Güney Kıbrıs ve Mısır'ı da kapsayan bölgede de büyük miktarlarda doğalgaz rezervi bulunduğunu aktardı.

AKDENİZ'İN ÖNEMİ ARTTI

 Bu gelişmeler ışığında Doğu Akdeniz'deki keşiflerin öneminin arttığına dikkati çeken Steinitz, şöyle konuştu: "Önümüzdeki süreçte Kuzey Denizi'ndeki kaynakların yerini Doğu Akdeniz'in alacağına inanıyoruz. İki önemli boru hattı projesiyle ilgili yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Bunlardan biri Türkiye. Diğeri ise, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya'ya uzanacak olan boru hattı."

10 MİLYARLIK YENİ ANLAŞMA

 İran'ın Petrol Bakan Yardımcısı Amir Hossein Zamaninia, İran'daki enerji yatırımlarıyla ilgili 25'ten fazla projeye ilişkin görüşmenin devam ettiğini belirterek, "İran, gelecek 10-11 ay içinde 8 ila 10 milyar dolarlık yeni enerji anlaşmaları imzalayacak" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya çıktıFETÖ’nün yeni finans kaynağı ortaya çıktıFETÖ’nün üniversite gençlerinin dil kursu için seçtiği work and travel programını acenteler üzerinden kullandığı ortaya çıktı
Sucuk kralı kepenk indirdiSucuk kralı kepenk indirdiKırmızı sektöründe Türkiye’nin en köklü firmalarından biri olan Özlem Et hacizlerle boğuşuyor. Yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayan firma bir süre önce üretimini durdurdu.
Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacakResmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak.
Türkiye-İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyorTürkiye-İsrail arasındaki doğalgaz projesi hızlanıyorEnerji Bakanı Berat Albayrak ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz arasında kritik bir görüşme yapıldı. Steinitz, yılsonundan önce iki ülke arasındaki boru hattının inşaatına yönelik çatı anlaşmayı tamamlayacaklarını açıkladı.
TUSAŞ, ilk teslimatı yaptıTUSAŞ, ilk teslimatı yaptıTUSAŞ, ilk Türk JSF/F-35 uçağının orta gövdesini Amerikalı Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim etti.
Emekliye yüzde 4 ek ödemeEmekliye yüzde 4 ek ödemeTemmuz ayı ile birlikte zamlarına kavuşan emekliler, yüzde 4 ve 5 olarak belirlenen ek ödemelerini de alıyor. Ek ödeme oranları ise maaşa göre belirleniyor, net ücrete ekleniyor.
  • Kıbrıs’ta tansiyon yükseliyor13 Temmuz 2017 Perşembe 09:00
  • Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Sınır gelebilir12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:55
  • İran'dan 200 milyar dolarlık enerji anlaşması12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:49
  • Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir'12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:10
  • Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:45
  • Erdoğan mesajı verdi! Sakın gazlarına gelmeyin12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:20
  • Suudi Arabistan’dan Türkiye daveti12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:05
  • Erdoğan'dan yüzleri güldüren açıklama12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:41
  • Katar'dan 'Türkiye' çıkışı Öteleme yok12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:37
  • İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri