13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak

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Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak.
Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri, hafta sonu ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin birinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden yararlananlar, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan başlayarak, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak. Dolayısıyla belediyeler alacakları karar doğrultusunda söz konusu ulaşım hizmetlerini, ücretsiz veya indirimli sağlayabilecek.

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