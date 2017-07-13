13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:36Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 32°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 103.907 0.09
  • Altın: 140,524 0.38
  • Dolar: 3,5753 0.24
  • Euro: 4,0793 0.15

Rusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktı

»
Moskova'nın işgal altında tuttuğu bölgedeki Sivastopol Limanı'na yanaşan gemiden Siemens gaz türbinleri indirildi.
Rusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktı
Rusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktı Rusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktı Rusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktı

Olay, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı bir test niteliğinde.

Kırım'ı üç yıl önce topraklarına katan Rusya, Karadeniz kıyısındaki kente gaz türbinleri getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre İki gaz türbini mavi brandayla gizlenerek Sivastopol Limanı'na indiriliyor. Rusya'nın bu  gaz türbinlerini Taman elektrik santralinde kullanacağı düşünülüyor.

FİRMA DAVA AÇTI

Söz konusu türbinler, Alman firması Siemens'e ait. Rusya'nın hamlesi, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Siemens sözcüsü Wolfram Trost, yaptırımlara rağmen Kırım'a getirilen gaz türbinleri için Rusya'nın başkenti Moskova'da dava açtıklarını ilan etti.

Siemens'ın dava açtığı firma, aynı zamanda ortağı olan Rus Technopromexport (TPE) şirketi. TPE'nin Kırım'da termik santral inşa ettiği biliniyor.

Sevkiyat ilk olarak Haziran ayının son gününde sosyal medyaya yüklenen video görüntüleriyle gündeme getirilmişti.

Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle biten Ukrayna-Rus savaşında taraflar Minsk anlaşmasını imzaladı. AB ve ABD, Kırım'ın işgali yüzünden Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

MİLLİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktıRusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktıMoskova'nın işgal altında tuttuğu bölgedeki Sivastopol Limanı'na yanaşan gemiden Siemens gaz türbinleri indirildi.
Hakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okuduHakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okuduÇin, ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan beri hakimiyet kurduğu stratejik deniz yollarındaki üstünlüğüne meydan okuyan hamleler yapıyor.
Facia kıl payı önlendi! 5 uçak çarpışıyorduFacia kıl payı önlendi! 5 uçak çarpışıyorduSan Francisco Havalimanı’nda tarihin en büyük faciası ‘kıl payı’ atlatıldı. Hava trafik kontrol memurları, 5 uçağın çarpışmasını önleyebildi.
Barzani’den Demirtaş açıklaması: Serbest bırakınBarzani’den Demirtaş açıklaması: Serbest bırakınResmi temaslar için Türkiye’ye gelecek olan IKBY Başkanı Mesut Barzani, ‘Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için Demirtaş ve arkadaşlarının serbest kalması gerekir’ dedi.
Yan yana oturmuşlar! Bu fotoğraf başını ağrıtacakYan yana oturmuşlar! Bu fotoğraf başını ağrıtacakBaşkan Trump'ın en büyük oğlu Trump Jr.'ın görüştüğünü kabul ettiği Rus avukat Natalia Veselnitskaya'yı, ABD lideriyle aynı masada gösteren fotoğraf, gündeme bomba gibi düştü.
PKK/PYD'den provokatif eylem hazırlığıPKK/PYD'den provokatif eylem hazırlığıAmerika’nın ‘Türkiye size saldırmaz’ diye güvence verdiği terör örgütü PKK, Afrin harekatı öncesi Türkiye ve Avrupa’da yürütülecek provokatif eylemlere hazırlanıyor.
  • Rusya ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma!13 Temmuz 2017 Perşembe 08:00
  • Katar Mısır'da toplantıyı terk etti!13 Temmuz 2017 Perşembe 07:45
  • ABD’den vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı13 Temmuz 2017 Perşembe 07:30
  • Beyaz Saray'da ilginç görüntü! Hepsi ellerini üzerine koyup...12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:06
  • Omuzlar en ağır yükü taşıdı! Sokaklara sığmadılar12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:52
  • Tüm giriş çıkışlar kapalı! Karanlığa gömüldüler12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:50
  • Şok rakam! Tam tamına 710 milyon kişi...12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:55
  • Haddini aştı! Çipras'tan Türkiye'ye suçlama12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:56
  • Bomba iddia! Bütün bu kriz damadı için mi?12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:38
  • Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı!12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri