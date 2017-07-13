Yüzsüzlükte son nokta! Duruşmaya bu tişörtle geldi

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor.
İDAM SLOGANLARI
3. kez hakim karşısına çıkarılan darbeciler, halk tarafından protesto edildi. İdam sehpasının kurulduğu alanda "İdam isteriz" diye bağıran halk, darbecilere idam ipi salladı.
HERO TİŞÖRTLÜ DARBECİ
Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.
SALONDA TEPKİ YAĞDI
Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, sanıklardan MAK timinde görevli astsubay Gökhan Güçlü'nün beyaz tişörtünün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazısının bulunmasına tepki gösterdi. Avukatlar, "Hero, kahraman demek, kendisini kahraman olarak tanıtan sanıklar var. Sanık Gökhan Güçlü'yü, ayağa kaldırır mısınız" dedi. Bu gelişme üzerine salonda gerginlik yaşandı, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, duruşmaya ara verdi.
HERO TİŞÖRTLÜ DARBECİ
Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.
Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu