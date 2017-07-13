Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları yakalandı

İstanbul Valisi Vasip Şahin dört ilde yapılan terör operasyonlarında toplamda 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Vali Şahin Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının organizatörünün de gözaltında olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi Vasip Şahin dört ilde yapılan terör operasyonlarında toplamda 44 kişinin yakalandığını açıkladı.
Vali Şahin, "Biri Beşiktaş Stadyumu saldırısını organize eden sonra firar eden bir kişidir. Diğeri Vezneciler saldırısının organizasyonunda yer aldığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.