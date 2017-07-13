Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, polis, esnaf ve memurların olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
AYRINTILAR GELİYOR..
13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var..
Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, polis, esnaf ve memurların olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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