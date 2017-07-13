13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:36Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 32°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 103.907 0.09
  • Altın: 140,524 0.38
  • Dolar: 3,5753 0.24
  • Euro: 4,0793 0.15

Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var..

»
Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var..
Tekirdağ'da savcılık talimatıyla devam eden soruşturmada aralarında Bylock kullandığı tespit edilen 100'den fazla kişi gözaltına alındı.
Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var.. Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var.. Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var..

Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, polis, esnaf ve memurların olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AYRINTILAR GELİYOR..

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var..Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var..Tekirdağ'da savcılık talimatıyla devam eden soruşturmada aralarında Bylock kullandığı tespit edilen 100'den fazla kişi gözaltına alındı.
Darbe raporunda CHP'yi sallayacak ifadeler!Darbe raporunda CHP'yi sallayacak ifadeler!Meclis Başkanlığı’na iletilen 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu raporunda CHP hakkında çok çarpıcı ifadeler yer aldı.
Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları yakalandıBeşiktaş ve Vezneciler saldırganları yakalandıBeşiktaş ve Vezneciler'de gerçekleşen hain saldırının failleri yakalandı.
'O Gece'nin pilotu artık filoda yok'O Gece'nin pilotu artık filoda yok15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'a getiren kaptan pilot Barış Yurtseven işten çıkarıldı.
Yüzsüzlükte son nokta! Duruşmaya bu tişörtle geldiYüzsüzlükte son nokta! Duruşmaya bu tişörtle geldi15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda bombalı araç aranıyor!İstanbul Adalet Sarayı'nda bombalı araç aranıyor!İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç ihbarı! Otoparkta aramalar devam ediyor.
  • İstanbul'da devlet hastanesinde dehşet!13 Temmuz 2017 Perşembe 09:30
  • Uyanış filminin yönetmeni Ali Avcı gözaltına alındı13 Temmuz 2017 Perşembe 09:15
  • BBC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler13 Temmuz 2017 Perşembe 08:47
  • Büyük camilerde dikkat çeken görüntü13 Temmuz 2017 Perşembe 08:45
  • 15 Temmuz afişlerine yasak getirdiler13 Temmuz 2017 Perşembe 08:39
  • Teröristbaşından itiraf: Gitmesi işime yaradı13 Temmuz 2017 Perşembe 08:34
  • NASA'dan açıklama: Patlarsa dünya...13 Temmuz 2017 Perşembe 08:30
  • Askeri konteynerde yangın13 Temmuz 2017 Perşembe 08:25
  • Tunceli’de bulunan ceset kayıp öğretmene mi ait? Validen açıklama13 Temmuz 2017 Perşembe 08:15
  • Canlı bomba yakalandı13 Temmuz 2017 Perşembe 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri