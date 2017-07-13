Rusya'dan çok sert 'ABD' açıklaması!

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD basınında yer alan 'Rusya' iddialarına karşın sert bir açıklama yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD basınında yer alan, "seçim kampanyasında Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Rus bir avukatla buluştuğu ve diğer başkan adayı Hillary Clinton ile ilgili zarar verici bilgi aldığı" yönündeki haberleri yalanladı.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın Rus bir avukatla yaptığı görüşmeye ilişkin haberleri şaşkınlıkla izlediğini ve basında bu konuya yönelik eleştirileri vahşice olarak niteledi. Lavrov "Pireyi böylesine ciddi şekilde deve yapmalarını görmek şaşırtıcı" dedi.

Lavrov, "Rus bir avukatın Trump’ın oğlu ile görüşmekle suçlandığı haberlerini öğrendim ve şaşkınlıkla karşıladım. Bu vahşice. Herhangi bir insanın bir avukatla konuşmasında nasıl bir problem olabilir? Nasıl bir baskı bu? Konuyu bilmiyorum, ben de televizyondan duydum, dün akşam izledim. Bugün de televizyonu açtım ve bir baktım ki tüm Batı medyası bunu konuşuyor" ifadelerini kullandı.

O İDDİALAR NEYDİ

The New York Times, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın diğer başkan adayı olan Hillary Clinton ile ilgili zarar verici bilgi almak için Rus bir avukatla buluştuğunu yazmış, Trump'ın oğlunun buluşma öncesinde Rus hükümetinin babasının başkan seçilmesine yardımcı olabileceğinin söylendiğini öne sürdü.

SPUTNİK