BM'den şaşırtan Türkiye çıkışı

Birleşmiş Milletler'in twitter sayfası üzerinden yaptığı teşekkür ülkemizi gurulandırdı. Türkiye'nın Suriye'de yaşanan insani drama karşı sessiz kalmayıp yardımlarını esirgemediği bütün dünyanın dikkatini çekmekte. Birleşmiş Milletler'de Twitter sayfası üzerinden teşekkürlerini sundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi twitter sayfası üzerinden yaptığı Suriyeli'lerle ilgili yardım tweeti üzerine Birleşmiş Milletler kendi Twitter sayfası üzerinden cevap verdi ve teşekkürlerini iletti.
İşte AFAD'a twitter üzerinden teşekkür eden Birleşmiş Milletler'in attığı tweet: ''İnsanlara hayatta kalma desteği sağlayan Türkiye'ye ve tüm yardım kuruluşlarına teşekkür ediyoruz''