ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlandabölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni İrlanda bölgesi açıklarında 46 kilometre derinlikte meydana gelen deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadı.
13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldılar
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlandabölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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