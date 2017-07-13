Tillerson S.Arabistan'da! Kral'la ayrı görüştü

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veMısır Dışişleri Bakanları, ABD'li mevkidaşları Rex Tillerson ile Cidde'de bir araya gelerek Katar krizini görüştü.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Cidde'ye günübirlik resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'a ambargo uygulayan dört ülkenin dışişleri bakanıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapılmazken, bakanların görüşmede Katar krizini tüm yönleriyle ele aldığı belirtildi.

KRAL SELMAN'LA AYRI GÖRÜŞTÜ

Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra terör ve terörün finansmanıyla mücadele ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

TİLLERSON KRİZDE ARABULUCULUK GÖREVİ YÜRÜTEN KUVEYT'E HAREKET ETTİ

Akşam saatlerinde Cidde'deki temaslarını tamamlayan Tillerson, Kuveyt'e hareket etti.

ABD VE KATAR ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Körfez temasları çerçevesinde dün de Katar'ı ziyaret etmişti. Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya gelen Tillerson, Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptını imzalamıştı.