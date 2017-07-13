13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:36Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 103.960 0.14
  • Altın: 140,074 0.06
  • Dolar: 3,5645 -0.06
  • Euro: 4,0639 -0.23

K.Kore'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü

»
K.Kore'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü
Kuzey Kore açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
K.Kore'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü K.Kore'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü K.Kore'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü

Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir Kuzey Kore'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna dikkati çekti.

USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Kuzey Kore'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığına ilişkin iddialara ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu, doğal bir deprem."değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Ekim 2006'da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3, Mayıs 2009'da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak 2016'dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti. Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

Güney Kore, son olarak eylül ayında Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olan, 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzelttiTrump devrede! ABD terbiyesizliğini düzelttiWashington'da yapılacak robot yarışmasına katılım için vize alamayan 6 Afgan gence vize verildi.
Aylar sonra bir ilk! Aynı masada görüntülendilerAylar sonra bir ilk! Aynı masada görüntülendilerİlk kıtalararası füzesini çılgınlar gibi kutlayan Kim ve 27 yaşındaki eşi Ri Sol-ju, bir konser salonunda görüntülendi.
Brezilya'nın eski cumhurbaşkanına 10 yıl hapisBrezilya'nın eski cumhurbaşkanına 10 yıl hapisBrezilya'nın eski cumhurbaşkanı Lula, 1.2 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edildi.
Aralarında çatışma çıktı! Arabistan askerleri öldüAralarında çatışma çıktı! Arabistan askerleri öldüSuudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda iki Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2 ayda 46 kişi açlıktan öldü!2 ayda 46 kişi açlıktan öldü!Güney Sudan'ın Mamvolo kentinde açlık nedeniyle son 2 ayda 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.
'Trump'ı görevden alın!''Trump'ı görevden alın!'ABD'nin California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, başkan Donald Trump hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • K.Kore'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü13 Temmuz 2017 Perşembe 12:11
  • Tillerson S.Arabistan'da! Kral'la ayrı görüştü13 Temmuz 2017 Perşembe 12:11
  • 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldılar13 Temmuz 2017 Perşembe 12:10
  • Skandal haber! Şehitlerimizle dalga geçti13 Temmuz 2017 Perşembe 12:09
  • BM'den şaşırtan Türkiye çıkışı13 Temmuz 2017 Perşembe 12:07
  • Rusya'dan çok sert 'ABD' açıklaması!13 Temmuz 2017 Perşembe 12:06
  • Rusya gizlice getirdi! Fotoğrafları ortaya çıktı13 Temmuz 2017 Perşembe 10:39
  • Hakimiyet savaşları kızıştı! Adeta meydan okudu13 Temmuz 2017 Perşembe 10:00
  • Facia kıl payı önlendi! 5 uçak çarpışıyordu13 Temmuz 2017 Perşembe 09:45
  • Barzani’den Demirtaş açıklaması: Serbest bırakın13 Temmuz 2017 Perşembe 09:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri