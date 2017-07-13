13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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2 ayda 46 kişi açlıktan öldü!

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2 ayda 46 kişi açlıktan öldü!
Güney Sudan'ın Mamvolo kentinde açlık nedeniyle son 2 ayda 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtti.
2 ayda 46 kişi açlıktan öldü! 2 ayda 46 kişi açlıktan öldü! 2 ayda 46 kişi açlıktan öldü!

Mamvolo İnsani Yardım Komiserliği Koordinatör Wilson Moka, yaptığı açıklamada, şehirde açlık ve komşu bölgelerdeki çatışmalar nedeniyle son 2 ayda 46 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "İklim değişikliği ve ticarete engel olan güvenlik zaafiyeti nedeniyle insanların yaşaması için yeterli miktarda gıda bulunmuyor. Halk, birtakım meyve ve sebzelerle hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

7,5 MİLYON KİŞİNİN İNSANİ YARDIMA İHTİYACI VAR

İnsani yardım kuruluşlarına ve resmi makamlara seslenen Moka, civar bölgelerdeki şiddet olaylarından kaçarak buraya gelen sığınmacılarla dolu Mamvola'daki insani duruma müdahale etme çağrısında bulundu.

Uluslararası bazı yardım kuruluşlarına ve hükümete ayrıntılı raporlar yazdıklarını belirten Moka, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), kötü beslenme nedeniyle 5 yaş altı çocuklara hazır mama dağıttığını kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda açlık nedeniyle ülkenin kuzey kesimindeki Terkaka'da 33, doğusundaki Buma'da 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İÇ SAVAŞTA 50 BİN İNSAN ÖLDÜ

Güney Sudan'daki iç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. Ülkede 2013'ten bu yana yaşanan insani krizde, nüfusun üçte ikilik kısmına tekabül eden 7,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

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