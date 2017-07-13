Brezilya'nın eski cumhurbaşkanına 10 yıl hapis

Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lulada Silva, gelecek yılın başkanlık seçimlerine hazırlanırken, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada dün 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Sergio Moro, 71 yaşındaki Lula'yı OAS SA mühendislik firmasından 3.7 milyon reais (1.2 milyon dolar) tutarında rüşvet almaktan suçlu buldu.

Savcılar şirketin bu parayla Lula için bir sayfiye dairesi döşediğini, Lula'nın da buna karşılık devlet petrol şirketi Petroleo Basileiro'dan ihale verdirdiğini öne sürmüşlerdi.

İşçi sınıfından gelen bir siyasetçi olan Lula hakkındaki hüküm, son üç yıldır ülkeyi meşgul eden üst düzeyli yolsuzluk soruşturmalarında bu kadar yüksek mevkide bir kişiye verilen ilk ceza oluyor.

Savcılar, 2003 ile 2011 arasında başkanlık yapan Lula'nın, Petrobras'ta ödenen rüşvetler hakkında başlatılan soruşturma sayesinde ortaya çıkan ve yıllarca sürmüş bir yolsuzluk çemberinin fikir babası olduğunu öne sürmüşlerdi.

LULA DÖNEMİ BREZİLYA'SI HIZLI BÜYÜDÜ

Lula'nın iki dönem yaptığı başkanlığı sırasında emtia piyasalarında yaşanan yükselme sayesinde Brezilya dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştu. Lula'nın ülkesini diğer büyük gelişmekte olan ülkelerle aynı safa çeken dış politikası da küresel sahnede Brezilya'nın profilini yükseltmişti.

Ancak görevden ayrılırken yerine kendi seçtiği aday olan Dilma Rousseff'i seçtirmesine rağmen, ülke ekonomisi giderek kötüleşti. Brezilya bugüne kadar yaşadığı en kötü resesyon döneminden yeni yeni çıkmaya çalışıyor.

BİLİNEN TÜM ADAYLARA YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Öte yandan ülkede 2018 başkanlık yarışının tamamen dışarıdan bir isim tarafından kazanılması mümkün olabilir. Çünkü bilinen muhtemel adayların hemen hepsi, yolsuzluk soruşturmalarına bulaşmış vaziyette.