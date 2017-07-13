13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzeltti

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Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzeltti
Washington'da yapılacak robot yarışmasına katılım için vize alamayan 6 Afgan gence vize verildi.
Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzeltti Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzeltti Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzeltti

ABD yönetimi, Washington'da yapılacak uluslararası robot yarışmasına katılmak için yaptıkları vize başvuruları reddedilen 6 Afgan gencin vizelerinin çıkarılacağını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, yaptığı açıklamada, Washington'da 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "First Global Challenge" adlı uluslararası robot yarışmasına katılacak 6 Afgan gencin vize başvurularının reddedildiğini anımsattı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Afgan gençlerin ülkeye girişine izin verilmesine dair talebinin Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından kabul edildiğini belirten Lapan, gençlere vize verileceğini ve yarışmaya katılabileceklerini söyledi.

MESELEYE TRUMP EL ATTI

Beyaz Saray sözcüsü ise konuya Başkan Donald Trump'ın müdahale ettiğini söyledi.

ABD medyasında ay başında yer alan haberlerde, Afganistan'ın Herat kentinden yaklaşık 800 kilometre yol katederek gelen 6 Afgan gencin, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğine yaptığı bir haftalık vize başvurusunun iki kere reddedildiği ifade edilmişti.

GAMBİYALILAR İÇİN DE VİZE ÇIKTI

Söz konusu yarışmaya Gambiya'dan katılmak isteyen Gambiyalı 5 lise öğrencisinin vize talebi de ABD makamlarınca başlangıçta reddedilmiş ancak daha sonra onaylanmıştı.

AFGANİSTANLI KIZLARIN ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Yarışmanın organizatörleri, 40 Afrika ülkesi dahil yaklaşık 158 ülkeden katılım beklenen yarışma için başvuran Gambiya ve Afganistan temsilcilerine ABD makamlarının vize vermediğini duyurmuştu.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Trump, "ülkeye giriş-çıkışlarda güvenliği artırmak" gerekçesiyle 6 Müslüman ülkeye vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzalayarak vize alma sürecini zorlaştırılmış ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da mart ayında ABD diplomatik misyonlarına yazı göndererek ABD vizesi için yapılan başvurularda daha sıkı güvenlik incelemesi yapılması talimatını vermişti.

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