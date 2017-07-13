Güne yatay bir seyirle 3,08 puan artışla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışın ardından yükselişe geçti. Endeks yüzde 1'i aşan yükselişle 104 bin 265 puana ulaştı.
13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Borsa açılışın ardından 104 bini gördü
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