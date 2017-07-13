2017 buğday alım fiyatları ne kadar olacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı için Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın alım fiyatını, ton başına 940 lira olarak açıkladı.

Çelik, açıklanan fiyatlara, kaliteye göre yüzde 5'e kadar da ilave artış uygulanacağını, düşük vasıflı buğdayın ton başına taban fiyatını ise 800 lira olarak belirlediklerini söyledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce, Konya'nın Sarayönü İlçesi'ndeki Gözlü Tarım İşletmesi'nde düzenlenen '67. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı.

Burada biçerdöver kullanarak ilk hasadı gerçekleştiren Bakan Çelik, daha sonra deneme ekimi yapılan alanları gezdi. Ardından hasat bayramı etkinliklerine katılan Bakan Çelik, yaptığı konuşmada buğday taban fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hububat üretimi için güzel gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Bakan Çelik, geçen yıla göre hububatta yüzde 4,5'lik artışla toplamda 37 milyon ton hububat üretimi beklediklerini söyledi. Bakan Çelik, "Bu yıl kalitede yüzde 10'luk bir artış olduğunu belirtmek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Mayıs'ta başlayan hasat dönemiyle beraber 6 Haziran'dan itibaren üreticilere depolama ve finansman sağlamak amacıyla emanet ürün alımlarına başladı" dedi.



Hasat bayramında çiftçilerin beklediği buğday taban fiyatını da açıklayan Bakan şunları söyledi:



‘’Hasadın yoğunluğuna ve yüksek rekolteye bağlı olarak piyasa fiyatlarının gevşemesi sonucu bugün itibarıyla TMO'nun müdahale fiyatını açıklaması ihtiyaç. Bunu gidermek için açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bazı bölgelerde ekmeklik buğday 980 liranın üzerinde işlem görmektedir. Bazı bölgelerde de 850 ila 900 lira arasında işlem görmeye başladığını müşahade etmiş bulunuyoruz. Bunu dikkate alarak Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın fiyatı tabii ki bir taban fiyat. Bu taban fiyat üzerinde değer bulacak, buna inanıyoruz. 2017 yılı için Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın alım fiyatı, ton başına 940 lira olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara, kaliteye göre yüzde 5'e kadar da ilave artış uygulanacaktır. Bu durumda üreticimiz kalitesine göre buğdaylarını 990 liraya kadar TMO'ya satabileceklerdir. Bu yıl aldığımız yeni bir kararla da en düşük vasıflı buğday fiyatı ton başına 800 lira olarak belirlenmiştir. Böylelikle en alt grup buğday fiyatında üreticilerimizin lehine yüzde 5'lik artış yapılmış bulunmaktadır. Aldığımız bir kararla TMO'nun ürün alımlarında üreticiden ton başına kestiği 6,5 liralık boşaltma ücreti de bundan sonra alınmayacaktır."