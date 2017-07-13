Kanada'da 7 yıl sonra bir ilk!

Merkez Bankası Başkanı Stephen Poloz, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin hane halkı harcamalarıyla desteklenerek sağlam hale geldiğini belirtti.

Poloz, faizler konusunda, "Faizlerin yükselmesi herkes için olmasa da ekonomi için güzel haber. Ekonomide yakalanan yüzde 2,8 oranındaki büyüme bizi sevindiren bir gelişmedir." dedi.

Poloz, Ağustos 2010'dan bu yana uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkarıldığı bilgisini de paylaştı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada da son zamanlardaki verilerin bankanın, potansiyelin üstünde büyüme ve ekonomide fazla kapasitenin emilmesi konusundaki görüşüne olan güveni güçlendirdiği kaydedildi.