Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın, güne yükselişle başladı. Fakat doların dün ani değer kaybetmesinden etkilenen altın fiyatları, dün sabahki açılış fiyatlarından daha düşük bir değerde işlem görüyor.

Sabah saatleri itibariyle gram altın, 140,19 lira, çeyrek altın ise 229, 21 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar?

İşte 13 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları...

An olarak İstanbul Kapalıçarşı'da;



140,15 liradan alınan gram altın, 140,19 liradan,



939 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 949 liradan,



896,96 liradan alınan Tam Ziynet altını, 914,03 liradan,



447,08 liradan alınan Yarım altın 458,41 liradan,



224,24 liradan alınan Çeyrek altın 229,21 liradan satılıyor.



Altının onsu ise 1.222 dolar seviyesinde bulunuyor.