İşte dolarda son durum

Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan satılıyor. 4,0800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5810 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0870 lira olmuştu.
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Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan satılıyor. 4,0800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5810 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0870 lira olmuştu.