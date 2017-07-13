13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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İşte dolarda son durum

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İşte dolarda son durum
Serbest piyasada dolar 3.5630 liradan, euro ise 4.0820 liradan güne başladı
İşte dolarda son durum İşte dolarda son durum İşte dolarda son durum

Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan satılıyor. 4,0800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5810 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0870 lira olmuştu.

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