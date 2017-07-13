13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi çıkışı

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Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi çıkışı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi çıkışı Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi çıkışı Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi çıkışı

Akdanez'deki sondaj gerilimi ile ilgi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Enerji Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Kıbrıs'ın etrafındaki rezervlerde KKTC'nin de hakkı var. Rum tarafı tek taraflı faaliyet yürütüyor" dedi.

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