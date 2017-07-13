Akdanez'deki sondaj gerilimi ile ilgi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Enerji Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Kıbrıs'ın etrafındaki rezervlerde KKTC'nin de hakkı var. Rum tarafı tek taraflı faaliyet yürütüyor" dedi.
13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi çıkışı
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