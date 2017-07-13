Demet Akalın'dan 15 Temmuz kararı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın,15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için bu yıl aynı akşam sahneye çıkmayacağını açıkladı.

"DUAYLA GEÇİRECEĞİZ"

Akalın, bu kararını aktif kullandığı sosyal medya üzerinden şu şekilde duyurdu: "15 Temmuz’da Şehitlerimizi dualarla anacağız.. Sahnemiz yok o gece sadece dualarımız ve minnetlerimiz”

Yaşanan darbe girişimine bir tepkide sanatçı İbrahim Tatlıses'ten geldi. Tatlıses, "15 Temmuz'u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin!!! Bunun bilincindeki bu MİLLET'i durduramayacaksınız. Türkiye'nin başında bir komutan ve arkasında da güçlü bir millet varken 15 TEMMUZ'u unutturamazsınız, bu ülke herşeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek!!! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak...!!!" notunu paylaştı.