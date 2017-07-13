13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi...

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Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi...
Milyonda bir görülen ağır kombine immün yetmezliği hastalığına yakalanan 14 aylık Emir Ege Alaydın’ın minik bedeni, nakil gününü beklerken hastalığa yenik düştü.
Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi... Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi... Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi...

Yaşama tutunması için ilik nakli gereken Emir Ege için uygun verici aranıyordu.

NAKİL GÜNÜ BİLE BELİRLENMİŞTİ

Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi’nde tedavisi süren ve hastalığın son evresinde olan minik Emir Ege, İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak bağışıklık sistemi çöken küçük çocuk, ağır hastalığı daha fazla taşıyamadı ve yaşamını yitirdi. Acılı baba Yiğit Alaydın, “Riskli bir tedaviydi ancak daha önceki hastalarda başarılı sonuçlar elde edilmişti. 2 ay tedavi gördü. Nakil için günü belirlendi. Kemoterapiye başlayacağı gün, hastalığının başından beri mücadele ettiği CMV virüsünün akciğerlerine sıçradığı belirlendi. 1 hafta yoğun bakıma kaldıktan sonra, 2 Temmuz’da hayatını kaybetti” dedi.

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