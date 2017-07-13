13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz bilançosu açıklaması

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Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz bilançosu açıklaması
Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimine yönelik soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.
Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz bilançosu açıklaması Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz bilançosu açıklaması Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz bilançosu açıklaması

Adalet Bakanlığı FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasında, şu ana kadar 169 bin 113 kişi hakkında işlem yapıldığı, 50 bin 510 kişinin tutuklandığı ve 152'si asker olmak üzere 8 bin 87 kişinin arandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün kadar toplam 50 bin 510 kişinin FETÖ operasyonları kapsamında tutuklandığı, 169 bin 113 kişi hakkında da işlem yapıldığı duyuruldu.

Buna göre 15 Temmuz soruşturmaları kapsamında, 169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeler, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı.169 bin 113 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

3 bin 46 asker, 5 bin 24 polis, 9 vali, 27 vali yardımcısı, 73 kaymakam, 39 bin 41 diğer şüpheli olmak üzere 48 bin 439 kişi hakkında ise soruşturmalar kapsamında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 10 bin 33 kişi savcılıktan, 33 bin 371 kişi de kolluk kuvvetlerinden olmak üzere 43 bin 404 kişi serbest kaldı.

8 BİN 87 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı 9 kaymakam, 7 bin 266 diğer şüpheli olmak üzere 8 bin 87 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Yargı mensuplarından, adli ve idari yargıda görevli 2 bin 280 hakim ve cumhuriyet savcısı ile Yargıtay'da görevli 105 üye, Danıştay'da görevli 41 üye, Anayasa Mahkemesi'nde görevli 2 üye, HSYK'da görevli 3 üye olmak üzere toplam 2 bin 431 kişi tutuklandı.

Adli ve idari yargıda hakkında işlem yapılan 4 bin 469 kişiden 1216'sına adli kontrol verilirken, 88'i savcılık, 409'u kolluktan kuvvetleri tarafından serbest bırakıldı.

Adli ve idari yargıda görevli 234, Danıştay'da görevli 5, Yargıtay'da görevli 26 kişi olmak üzere toplam 265 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Adli ve idari yargıda görevli 6 hakim ve cumhuriyet savcısının gözaltı süresi devam ediyor.

 

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