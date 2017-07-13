13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü!

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Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü!
Diyarbakır Lice'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel birliklerin yaptığı operasyonlarda 4 terörist öldürüldü.
Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü! Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü! Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü!

Toplam 750 kg ağırlığında 14 ayrı el yapımı patlayıcıyla birlikte bol miktarda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi.

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