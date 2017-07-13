13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:36Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 35°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 32°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 35°C Balıkesir
  • BIST: 104.119 0.30
  • Altın: 140,043 0.04
  • Dolar: 3,5671 0.01
  • Euro: 4,0651 -0.20

Gazi vefat etti, halk korkuya kapıldı

»
Karaman'da gazinin vefatının ardından ortaya çıkan gerçek herkesi korkuttu.
Gazi vefat etti, halk korkuya kapıldı
Gazi vefat etti, halk korkuya kapıldı Gazi vefat etti, halk korkuya kapıldı Gazi vefat etti, halk korkuya kapıldı

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan, tedavi altında iken hayatını kaybeden ve askeri törenle defnedilen 49 yaşındaki gazi 2 çocuk babası Orhan Şimşek'in, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla öldüğü belirlendi. Şimşek'in oğlu Murat Şimşek ise babasının cenazesine onlarca kişinin temas ettiğini, hem kendi ailesinin, hem de cenazeye katılanların sağlıklarının tehlikeye atıldığını belirterek tepki gösterdi.

Vatani görevini yaptığı sırada makinaya kaptırması sonucu sol eli bilek kısmından kopması sonucu gazilik ünvanı verilen Orhan Şimşek, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra, KKKA şüphesiyle tedavi altında iken geçen 8 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Şimşek'in cenazesi Ermenek'te düzenlenen dini ve askeri törenin ardından toprağa verildi.
 
Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü, Orhan Şimşek'in, 4 Temmuz günü güneş çarpması, ateş ve halsizlik şikayetiyle Ermenek Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde muayene edilip, aynı gün Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı. Dahiliye servisinde tedavi altına alınan Şimşek'in, genel durumunda düzelme olmaması üzerine 6 Temmuz günü  Konya'ya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Şimşek'in 8 Temmuz günü hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, vefat etmeden önce alınan kan örneklerinin Sağlık Bakanlığı Laboratuvarında yapılan incelemede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) PCR sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

 Açıklamada, hastanın sağlık merkezlerine başvurularında Kene tutunmasından bahsetmediği, hastanın vefatından sonra yakınlarıyla yapılan görüşmede yaklaşık iki hafta önce kene tutunması olduğunun tespit edildiği belirtildi. Hastayla temasa geçenlerle ilgili sağlık kontrollerinin sürdüğü, Ermenek'te bilgilendirme ve eğitimçalışmalarında devam ettiği bildirildi. 

''DOĞAL ÖLÜM DEDİLER''
 
Ölen Orhan Şimşek'in oğlu Murat Şimşek,  babası Orhan Şimşek'i, 1 Temmuz günü gece yüksek ateş şikayeti ile Ermenek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdüklerini, soğuk algınlığı teşhisi konup, yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu  belirtti. Ertesi günde babasını aynı şikayet üzerine yine acil servise götürdüklerini ve yine aynı teşhis ve tedaviyle taburcu edildiğini ileri sürdü. Pazartesi günü ise Dahiliye Polikliniğine götürüldüklerini belirten Murat Şimşek, ''Burada bir kaç tahlil yapıldı ve Karaman'a sevk edildi. Karaman'da dahiliye servisinde normal odaya alınıp, tahliller yapıldı, MR'ı çekildi. Sonra safra kesesinde iltihap olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirtildi. Bunun içinde bizi Konya'ya sevk ettiler. Tabi bu arada ambulans temin etmekte sıkıntılar yaşadık. Sonra Konya'ya Meram Tıp Fakültesi'ne gittiğimizde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bize her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini hastamızda kanama olduğu belirtildi. Solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Mantar zehirlenmesi ya da kene ısırmasından şüpheleniyoruz dediler. 8 Temmuz sabah saatlerinde hastane önünde beklerken babamın kanamasını durduramadıklarını öldüğünü söylediler. Bize 'Doğal' ölüm diye açıklama yaptılar ve biz cenazemizi aldık Ermenek'e getirdik. Sonra defnettik'' diye konuştu. 

Babasının cenazesini defnederken KKKA teşhisinin henüz konulmadığını belirten Murat Şimşek, ''Hastamızla bizler, yakınlarımız, cenazesini yıkayan hoca temasa geçti. Hastamızı defnettik, iki gün sonra KKKA sonucu öldüğü açıklandı. KKKA bulaşıcı bir hastalıkmış. Şimdi bunca insan temasa geçti. Onların bizlerin ve temasa geçen yakınlarımızın, hatta hastane çalışanlarının sağlığı tehlikeye atıldı. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu, biz sağlığımızı doktorlara emanet ediyoruz'' dedi.
 
Murat Şimşek,  hem babasının ölümünde, hem de  ölümünden sonra cenazesiyle onlarca kişinin temas etmesiyle ilgili ihmal olduğunu düşündüğünü ve bununla ilgili sorumlular hakkında şikayette bulunup, hukuki mücadele başlatacağını söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Kontrollü darbe Gülen'in talimatıyla söylendi""Kontrollü darbe Gülen'in talimatıyla söylendi"Ömer Halisdemir avukatı Tuğba Eker, "Darbenin kontrollü darbe olduğu iddiaları Fetullah Gülen’in talimatıyla ortaya atılmıştır" dedi.
Teröristbaşı Gülen'in mesajını taşıyordu... YakalandıTeröristbaşı Gülen'in mesajını taşıyordu... YakalandıKırşehir'de FETÖ sanığı eşini cezaevine ziyarete giden ve KHK eski öğretmenin üzerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine mesajlarını içeren mektup bulundu.
Gazi vefat etti, halk korkuya kapıldıGazi vefat etti, halk korkuya kapıldıKaraman'da gazinin vefatının ardından ortaya çıkan gerçek herkesi korkuttu.
Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz bilançosu açıklamasıAdalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz bilançosu açıklamasıAdalet Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimine yönelik soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.
Yardım ederken DEAŞ'çı ilan edildik!Yardım ederken DEAŞ'çı ilan edildik!15 Temmuz'da yaralı bir askeri taşırken çekilen fotoğraflar yüzünden DEAŞ'çı olarak lanse edilen tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Nuri Türkoğlu, "o gün" yaşadıklarını anlattı.
Şehit İlhan Varank'ı eşi ve arkadaşları anlattıŞehit İlhan Varank'ı eşi ve arkadaşları anlattı15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ve çalışma arkadaşları, şehidi anlattı.
  • Darbe raporunda CHP'yi sallayacak ifadeler!13 Temmuz 2017 Perşembe 12:40
  • 'O Gece'nin pilotu artık filoda yok13 Temmuz 2017 Perşembe 12:28
  • Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları yakalandı13 Temmuz 2017 Perşembe 12:15
  • Savcılık düğmeye bastı!100'den fazla gözaltı var..13 Temmuz 2017 Perşembe 11:50
  • Yüzsüzlükte son nokta! Duruşmaya bu tişörtle geldi13 Temmuz 2017 Perşembe 11:25
  • İstanbul Adalet Sarayı'nda bombalı araç aranıyor!13 Temmuz 2017 Perşembe 09:56
  • İstanbul'da devlet hastanesinde dehşet!13 Temmuz 2017 Perşembe 09:30
  • Uyanış filminin yönetmeni Ali Avcı gözaltına alındı13 Temmuz 2017 Perşembe 09:15
  • BBC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler13 Temmuz 2017 Perşembe 08:47
  • Büyük camilerde dikkat çeken görüntü13 Temmuz 2017 Perşembe 08:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri