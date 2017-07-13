13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti

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İstanbul'da 4 yıl 3 ay 25 gün Valilik koltuğunda oturan Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı Cağaloğlu'ndaki "eski valiler panosu" nda yok
İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti
İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti

FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişi sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mutlu'nun fotoğrafı eski valiler bölümünde Eylül ayına kadar bulunuyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor.  Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor. 

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PANODA YOK, RESMİ SİTEDE VAR

Ancak İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde eski valiler bölümünde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişiyse halen duruyor.  Hüseyin Avni Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul'a atanmış,  25 Eylül 2014'de de görevini Vasip Şahin'e devretmişti. Mutlu 5 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

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