Ömer Halisdemir'in kabrini başında tüyleri diken diken eden olay!

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, abisinin mezarının başında yaşadığı tüyleri diken diken eden bir olayı anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, abisinin kabri başında Van'dan gelen bir vatandaşla aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Soner Halisdemir (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki kalkışmayı orduya sızan bir avuç cuntacının gerçekleştirdiğini, bunu önleyen gücün yine Türk ordusu olduğunu söyledi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, halkın demokrasisine sahip çıkması ve gerçek Türk askerinin cuntacılara "dur" demesi sonucu darbe girişiminin başarılı olamadığını ifade eden Halisdemir, "Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği fedakarlık, kahramanlık bizim burada var olma sebebimizdir. 15 Temmuz darbesi ülkemizin birliğini, bütünlüğünü bölmeye yönelik bir hareketti. Darbe olsaydı şimdi birliğimiz beraberliğimiz yoktu. Biz şimdi ya DEAŞ'ın ya PYD'nin elindeydik. Bugün özgür bir Türk ülkesi kalmayacaktı." diye konuştu.



Halisdemir, ağabeyinin, 15 Temmuz gecesi darbecileri etkisiz hale getirme emrini veren komutan Zekai Aksakallı ile meslek hayatının ilk yıllarında tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ağabeyimin askerlik görevini yaptıktan sonra 6-7 aylık boş dönemi oldu. Sonra uzmanlık sınavlarına katıldı. Hemen arkasından da polislik sınavlarına katıldı. Uzman çavuşluk sınavını kazandı. 2 sene sonra da astsubaylık sınavına girdi ve kazandı. Daha sonra Tuzla'da eğitim aldı. Sonra 20 yıl Özel Kuvvetler'de görev yaptı. İlk uzmanlık döneminde de Zekai Paşa ile karşılaştı. Zekai Paşa, 'Ömer ilk defa yanıma geldiğinde küçük bir çocuktu, sonra yıllarca hiç ayrılmadık. Başarılı bir öğrenci ve askerdi' diye anlatır. Ömer Halisdemir'in kahramanlığının arkasında çocukluğunda yaşadığı zor şartlar var. 'Ben Anadolu çocuğuyum, ben varım burada, vatanımı böldürtmem' deyip alnının ortasından o haini vurması çok önemli."

DON KİLOT YAKA PAÇA ÇIKTILAR



Şehit ağabeyinin cenazesini Ankara'dan almaya gittiklerinde gördükleri manzaradan çok etkilendiğine işaret eden Halisdemir, "15 Temmuz gecesi halkımızın üzerine tankla, tüfekle mermi yağdıranlar, o gün don kilot, yaka paça çıktılar ama Ömer Halisdemir'in al bayrak içerisinde, sancağımızla selam durularak çıkması, bize acıdan çok başka duygular yaşattı. Çünkü kardeşim, bir haini 'Biz buradayız, vatanımızı milletimizi sana böldürtmeyiz' deyip alnından çekip vurmuştu." ifadelerini kullandı.



"KAMYON DOLDURACAK KADAR..."



Taziye için memleketlerine gelenlerin sayısının milyonları aştığını bildiren Halisdemir, "Belki bir kamyon dolduracak kadar ziyaretçi defteri olmuştur." dedi.



Ağabeyinin şehadetinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen halen insanların ziyarete geldiğini anlatan Halisdemir, ilkokul öğrencilerinin ağlaya ağlaya kabir ziyaretinde bulunduğunu gördüğünü belirtti.

"VAN'DAN GELİP KABRİN YANINA UZANMIŞTI"

Yıl boyunca kabir ziyaretlerinin hiç kesilmediğini ve birçok önemli anlar yaşadıklarını dile getiren Halisdemir, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:



"Aziz Türk milletine ve büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar. Akın akın insanlar geliyordu. Ailece tüm gelen insanları kucaklamak ve sarılmak istedik çünkü acımızı paylaşmaya geliyorlardı. Doğudan batıdan her yerden geliyorlardı. Kabri o kadar yoğundu ki hiç yaklaşamıyorduk. Bir gün gece saat 03.00 gibi dua etmek için kabrine gittim. Van'dan bir vatandaşımız gelmiş, kabrinin yanına uzanmış. Sağlık durumunda bir problem mi var diye yanına gittim baktım. Dokundum 'Hayırdır hemşehrim ne yapıyorsun burada' dedim. O da 'Beni Ömer'im ile baş başa bırak' dedi. Gözlerini kapamış ağlaya ağlaya bekliyordu. Daha sonra ayağa kalktı 'Aileden misiniz' dedi, ben de 'evet' dedim. Bana öyle bir sarıldı ki adeta kendisini parçalıyor. Ondan sonra babamı görmek istedi. Eve götürdüm, kapıdan girer girmez 'Ömer burada mı büyüdü' dedi ve başladı ağlamaya. Babamın eline ayaklarına sarıldı. 'Baba, Van'dan geldim, Kürt'üm' dedi. Babam da 'Bizim Kürt Türk bir sorunumuz yok' dedi. Bunu duyunca daha da duygulandı ve mutlu oldu."



"ÖMER HALİSDEMİR BİRLİK VE BERABERLİĞİN SEMBOLÜ"



Halisdemir, hain darbe girişiminin, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.



Herkesin Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Halisdemir, şöyle devam etti:



"Biz her ne olursak olalım, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı bizim ortak noktamız var. Gözümüzün önünde Suriyeörneği var. İyi biliyoruz ki bizim gidecek bir toprağımız, ülkemiz yok. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet, bunlar ortak noktamız. Ömer Halisdemir de bu ortak noktalardandır. Hiç ayrımcılık olmadan, siyasi görüş farkı olmadan devletimizin, milletimizin, sancağımızın birliği beraberliği önemli. İşte Ömer Halisdemir bunun sembolüdür. Ömer Halisdemir'in kardeşi olarak söylüyorum, Türk vatandaşı olarak birlik olalım, beraber olalım, tek yumruk olalım. Ülkemiz üzerinde tarih boyunca oyun üstüne oyun oynanıyor, bunu her birimiz biliyoruz. Bu oyunlara karşı bir ve beraber olacağız. Algı operasyonlarına karşı yanılmayacağız. Doğru bilgileri doğru yerlerden öğreneceğiz."



"DURUŞMALARDA ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"



Ağabeyinin davasını ve diğer FETÖ davalarını takip ettiklerini anlatan Halisdemir, adaletin yerini bulacağını inandıklarını dile getirdi.



Halisdemir, ağabeyinin davasının artık Türkiye'nin davası haline geldiğine işaret ederek, "Hamdolsun devletimiz yıkılmadı, ayakta. Devletimizin yasası, adaleti, mahkemesi var. Duruşmalarda üç maymunu oynuyorlar, 'Görmedim, bilmiyorum, duymadım'. Adalet yerini bulacak, takip ediyoruz ki devletimiz de takip ediyor zaten." diye konuştu.



Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi kahramanların milleti bütünleştirmesinin de ayrı gururunu yaşadıklarını bildiren Halisdemir, "Ömer Halisdemir, Anadolu'da Çukurkuyu kasabasında doğup büyüyüp, Ankara'da Gölbaşı'nda vatanına, milletine sahip çıkıyor. Fethi Sekin, Elazığ'da doğuyor, büyüyor, İzmir'de vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkıyor. Halkın Fethi Sekin ile Ömer Halisdemir'i bütünleştirmesi bizde ayrı bir duygu oluşturuyor." dedi.



Kısa süre içinde iki acı birden yaşadıklarını anımsatan Halisdemir, şunları kaydetti:



"Sağ olsun var olsunlar, devlet büyüklerimiz ve aziz milletimiz Ömer Halisdemir'i sahiplendi ve benimsedi. Biz 7 kardeştik şimdi 70 milyon kardeş olduk. Artık benim kardeşim diyemiyorum. 'O benim de kardeşim, o benim de evladım' diyorlar. Biz yakın zamanda şehidimizi kaybettik, arkasından kısa sürede anamızı kaybettik ama hamdolsun vatanımızı kaybetmedik. Şimdi herkes 'Biz de sizin ananızız, biz de sizin kardeşiniziz' diyor. Sağ olsunlar var olsunlar, bizlere sahip çıkıyorlar."

BABAMIN ŞAPKASINI ÖNE EĞDİRMEDİ



Babalarının ve annelerinin nasihatlarını anlatan Halisdemir, "Babamızın biz çocukken en çok söylediği laf 'Bana söz getirmeyin, benim şapkamı öne eğdirmeyin' olmuştur. Annemin nasihati de 'Yavrularım, evlatlarım, her nereye giderseniz gidin ama gittiğiniz yeri bilin, geldiğiniz yerin bilin' olmuştur. Ömer Halisdemir o gün babamın şapkasını öne eğdirmedi." dedi.