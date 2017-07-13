13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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"Kontrollü darbe Gülen'in talimatıyla söylendi"

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"Kontrollü darbe Gülen'in talimatıyla söylendi"
Ömer Halisdemir avukatı Tuğba Eker, "Darbenin kontrollü darbe olduğu iddiaları Fetullah Gülen’in talimatıyla ortaya atılmıştır" dedi.

FETÖ’nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davanın 8’inci celsesi görüldü. Halisdemir avukatı Tuğba Eker, "Darbenin kontrollü darbe olduğu iddiaları Fetullah Gülen’in talimatıyla ortaya atılmıştır" dedi.

Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi’yi vurarak, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın sekizinci celsesi bugün görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Fahrettin Yıldız’ın başkanlık ettiği duruşmada tutuklu sanıklardan 9’u yer aldı. Diğer tutuklular ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla bağlandı. Ayrıca müşteki ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın Emir Astsubayı olarak görev yaptığını belirten tanığın ifadesinin alınmasıyla başladı. Tanık Makbul Uluğ, olay gecesi komutanlıktan bir emir astsubayını aradığını ifade ederek, "Bana, ‘komutanımızı koruyamadık, eğer sen doğru taraftaysan komutanımızı koru’ şeklinde aramızda bir konuşma geçti. Ben de Zekayi Aksakallı’yı aradım, kendisinden bilgi aldım, iyi olduğunu söyledi. O gece Ümit Bak’ın hain olduğu kanaatine vardım, çünkü komutanların emirlerini yerine getirmedi. Gece saat 12-1 arası Ömer Halisdemir’le temasa geçtik, birbirimizden karargah içinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştık. Daha sonra Semih Terzi’nin yaralandığını ve Ömer’in de şehit olduğunu öğrendim. Semih Terzi beraberindeki birkaç kişiyle GATA’ya götürüldü" şeklinde konuştu.

SEMİH TERZİ DALGA GEÇER GİBİ KONUŞTU

O gece Semih Terzi’yi aradığını ifade eden Uluğ, Terzi’nin telefonda ses gelmediğini söylediğini ancak yine de "Sen anlat ben dinliyorum" diyerek dalga geçer gibi konuştuğunu iddia ederek, "Daha sonra Komutanımız Zekai Aksakallı Semih Terzi’yi aradı. Semih Terzi, komutanımıza da aynı şeyleri söyleyip telefonu kapattı" ifadelerini kaydetti.

"KONTROLLÜ DARBE GÜLEN’iN TALİMATI"

Halisdemir'in avukatı Tuğba Eker ise "Darbenin kontrollü darbe olduğu iddiaları Fetullah Gülen’in talimatıyla ortaya atılmıştır. Ömer Halisdemir üzerinden oyun oynanmaya çalışılıyor" diye konuştu.

Öğle arası verilmeden devam edilen duruşmada diğer sanıklar dinlendi. Sonrasında 10 dakika ara veren heyet, Zekai Aksakallı’nın dinlenmesi talebini reddederek, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Eylül 2017 tarihine ertelendi.

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