13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:36Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 35°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 31°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 39°C Aydın
    • 36°C Balıkesir
  • BIST: 104.831 0.98
  • Altın: 140,019 0.02
  • Dolar: 3,5676 0.02
  • Euro: 4,0724 -0.02

Postacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldı

»
Postacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldı
Manisa'nın Demirci ilçesinde çobanlık yapan Özcan Akkaya, hiç geçmediğini iddia ettiği İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobili ile kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza yedi.
Postacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldı Postacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldı Postacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Özcan Akkaya'ya 19.06.2017 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile 47 lira 50 kuruş ceza kesildi.

Geçtiğimiz günlerde ceza makbuz eline geçtiğinde büyük bir şok yaşayan çoban Akkaya, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek köprüden geçmediğini anlattı. Emniyetten cezaya itiraz etmesi gerektiği cevabını alan Akkaya, cezanın iptal edilmesi için yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor. 45 HA 1563 plakalı otomobili ile Demirci ilçesinden hiç çıkmadığını söyleyen Akkaya, cezanın iptal edilmesi için yetkililere seslendi.

Yaz aylarında çoğunlukla dağlarda koyunlara baktığını söyleyen Akkaya, "Ben İstanbul'a gitmedim. Ben köyde çobanım. Hatta bu mevsimlerde köyde bile durmuyorum. Dağda duruyorum. Aracın plakası bana ait. 47 lira 50 kuruş ceza gelmiş. Herhangi bir yere başvurmadım. Emniyet Müdürlüğüne sordum. Emniyetten bana suç duyurusunda bulunmamı söylediler. Neyin ne olduğu konusunda hiç bir bilgimiz yok. Daha önce de emniyete aynı durumdan 5-6 kişi gitmiş. Şu anda yapacağımız şey itirazda bulunacağız" dedi.

Akkaya, yetkililerden yediği haksız cezanın iptal edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Postacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldıPostacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldıManisa'nın Demirci ilçesinde çobanlık yapan Özcan Akkaya, hiç geçmediğini iddia ettiği İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobili ile kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza yedi.
Dava gergin başladı! Polis biber gazı ile ayırdı!Dava gergin başladı! Polis biber gazı ile ayırdı!Mersin'de 3.5 yaşındaki Shana Hira Dağ'ın 12. kattan düşüp, hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan Türkan İ., ilk kez hakim karşısına çıktı.
Valilik açıkladı: Şırnak için kritik kararValilik açıkladı: Şırnak için kritik kararŞırnak Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı.
Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü!Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü!Diyarbakır Lice'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel birliklerin yaptığı operasyonlarda 4 terörist öldürüldü.
Şehidin kanlı bayrağı babasındaŞehidin kanlı bayrağı babasında15 Temmuz Şehidi oğlu Fatih Satır'ın kanlı bayrağını yanından ayırmıyor.
Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi...Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi...Milyonda bir görülen ağır kombine immün yetmezliği hastalığına yakalanan 14 aylık Emir Ege Alaydın’ın minik bedeni, nakil gününü beklerken hastalığa yenik düştü.
  • '3 Adam'ın fişini çekti!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:01
  • Demet Akalın'dan 15 Temmuz kararı!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
  • MHP'den çok konuşulacak 15 Temmuz videosu!13 Temmuz 2017 Perşembe 12:57
  • Vites kutusundan çıkan görenler şoke etti!13 Temmuz 2017 Perşembe 12:53
  • Kayseri'de vahşet! Çocukları bakkala yollayıp..13 Temmuz 2017 Perşembe 12:51
  • Alamadığı şirketi yok etmeye çok yakın13 Temmuz 2017 Perşembe 12:50
  • 239 kişiye dava açıldı!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:01
  • İstanbul için 15 Temmuz kararı! Ücretsiz olacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:57
  • Fikret Hakan'a büyük vefasızlık!12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:50
  • İrlandalı boksör davasında şaşırtan karar12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri