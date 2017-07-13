13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Darbecinin 'Hero' tişörtüne soruşturma

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Darbecinin 'Hero' tişörtüne soruşturma
Suikast girişimindeki timde yer alan darbeci Gökhan Güçlü'nün duruşmaya geldiği 'hero' tişörtüyle ilgili, cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı.
Darbecinin 'Hero' tişörtüne soruşturma Darbecinin 'Hero' tişörtüne soruşturma Darbecinin 'Hero' tişörtüne soruşturma

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimindeki timde yer alan darbeci Gökhan Güçlü'nün duruşmaya geldiği 'hero' (kahraman) tişörtü dikkatleri çekti.

Muğla'da darbe duruşmasına sanıklardan Gökhan Güçlü'nün beyaz tişörtünün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazısıyla gelmesinin ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Yüzsüzlükte son nokta! Duruşmaya bu tişörtle geldi

CEZAEVİ YÖNETİMİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, Muğla'da darbeci sanıkların kaldığı cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme sonucuna göre ihmali görülen cezaevi yönetimi ve personeli hakkında soruşturma açılabilecek.

Diğer taraftan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bütün cezaevlerindeki FETÖ'cü darbecilerin kıyafetlerinin tek tek toplanarak, üzerinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazı bulunan kıyafetlerin tespit edilerek, bu kıyafetlerin giydirilmemesi talimatı verdi.

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