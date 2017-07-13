13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!

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Kilis'te askerlerin kaldığı geçici birlikte çıkan yangın nedeniyle patlayan mühimmat, olay yerinden metrelerce uzağa saçıldı.
Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!
Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor! Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor! Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!

Komutanların da inceleme yaptığı bölgedeki  5 kilometrekarelik alan, çevreye saçılan mühimmat nedeniyle güvenlik çemberinde tutuluyor ve kimse yaklaştırılmıyor. Kilis- Gaziantep karayolu halen ulaşıma kapalı tutulduğu için bölgeden geçen araçlar ise, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Ekipler tarafından belirlenen mühimmat, kontrollü şekilde imha ediliyor. Kilis- Gaziantep karayolunun saat 17.00'ye kadar kapalı tutulacağı, bu süre içerisinde ise tarama yapılarak araziye dağılan mühimmatın kontrollü şekilde imha edilip bölgenin güvenlik hale getireceği belirtildi.

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