Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!

Kilis'te askerlerin kaldığı geçici birlikte çıkan yangın nedeniyle patlayan mühimmat, olay yerinden metrelerce uzağa saçıldı.

Komutanların da inceleme yaptığı bölgedeki 5 kilometrekarelik alan, çevreye saçılan mühimmat nedeniyle güvenlik çemberinde tutuluyor ve kimse yaklaştırılmıyor. Kilis- Gaziantep karayolu halen ulaşıma kapalı tutulduğu için bölgeden geçen araçlar ise, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Ekipler tarafından belirlenen mühimmat, kontrollü şekilde imha ediliyor. Kilis- Gaziantep karayolunun saat 17.00'ye kadar kapalı tutulacağı, bu süre içerisinde ise tarama yapılarak araziye dağılan mühimmatın kontrollü şekilde imha edilip bölgenin güvenlik hale getireceği belirtildi.