13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Doğrudan yabancı yatırımlar 5 ayda yüzde 65 arttı

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Doğrudan yabancı yatırımlar 5 ayda yüzde 65 arttı
Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 3 milyar 634 milyon dolara yükseldi.
Doğrudan yabancı yatırımlar 5 ayda yüzde 65 arttı Doğrudan yabancı yatırımlar 5 ayda yüzde 65 arttı Doğrudan yabancı yatırımlar 5 ayda yüzde 65 arttı

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk 5 ayında 2 milyar 200 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım (net yükümlülük oluşumu) bu yılın aynı döneminde 3 milyar 634 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin yurt dışına doğrudan yatırımı (net varlık edinimi) yüzde 9 artış göstererek 1 milyar 288 milyon dolardan 1 milyar 406 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'ye mayıs ayında 915 milyon dolar doğrudan yatırım yapılırken, bu tutar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148 artış gösterdi. Mayıs 2016'da Türkiye'ye doğrudan yatırım 369 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

100 dolarlık yatırımın 62 doları İspanya, Hollanda ve Katar'dan

Türkiye'de doğrudan sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-mayıs döneminde en fazla yatırım yapan ülkeler sırasıyla İspanya, Hollanda, Katar, Azerbaycan ve Belçika oldu.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'deki 3,6 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 27'lik bölümü (969 milyon dolar) İspanya tarafından yapıldı.

5 aylık yatırımların yüzde 21'i (751 milyon dolar) Hollanda, yüzde 15'i (541 milyon dolar) Katar, yüzde 7'si (270 milyon dolar) Azerbaycan ve yüzde 6'sı (210 milyon dolar) Belçika tarafından gerçekleştirildi. Böylece 100 dolarlık yatırımın 62 doları İspanya, Hollanda ve Katar'dan yapılmış oldu.

Yurt içi yerleşikler, yatırımlarının yüzde 30'unu ABD'ye yaptı

Yurt içi yerleşiklerin bu yılın ilk 5 ayında yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımlarda ilk sırayı 428 milyon dolarla (yüzde 30) ABD aldı.

En fazla yatırım yapılan ülkelerde ABD'yi 380 milyon dolarlık (yüzde 27) yatırımla Hollanda, 113 milyon dolarlık (yüzde 8) yatırımla İngiltere ve 104 milyon dolarlık (yüzde 7) yatırımla Almanya takip etti.

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