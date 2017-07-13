13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Salon bu sloganla inledi! Akar sahneye çıkınca....

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 'TSK her zamankinden daha güçlüdür' mesajı verdi.
Salon bu sloganla inledi! Akar sahneye çıkınca....
Salon bu sloganla inledi! Akar sahneye çıkınca.... Salon bu sloganla inledi! Akar sahneye çıkınca.... Salon bu sloganla inledi! Akar sahneye çıkınca....

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sahneye çıkarken salon 'En büyük asker bizim asker' sloganları ile inledi.

Hulusi Akar burada yaptığı konuşmada TSK'nın hiç olmadığı kadar güçlü olduğuna dikkat çekerek şunların söyledi;

"Asker elbisesi içine girmiş eli kanlı caniler,silahlarını halkımıza karşı kullanmıştır. TSK'ya ve milletimize ihanet eden terör örgütüne hak ettiği cevap milletimize yakışır bir basiretle verilmiştir. İhanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve en ağır cezayı alacaklardır.

TSK HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ
Canlarını milletin bütünlüğüne devletin bekasına feda etmeye hazır olan TSK'nın mensupları her zamankinden daha güçlü, her zamankinden daha kararlı milletinin emrindedir. Bu önemli gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, 15 Temmuz'u direnişin simgesi olan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, ruhlarının şadolması için Allah'tan rahmet diliyorum.

BİZİM İÇİN EN BÜYÜK TAKDİR GÜVENİLMEK

Bizler için en önemli husus en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu göreve layık olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanım TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık evlatları, kutsal vatan toprakları, aziz milletimizin güvenliği için gerektiğinde her zaman her yerde can vermeye hazırdır. Arz ederim. "

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