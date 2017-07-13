13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Erdoğan sert çıktı: Merkel'e bizzat söyledim

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Erdoğan sert çıktı: Merkel'e bizzat söyledim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.
Erdoğan sert çıktı: Merkel'e bizzat söyledim Erdoğan sert çıktı: Merkel'e bizzat söyledim Erdoğan sert çıktı: Merkel'e bizzat söyledim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.

 HAMBURG'TA TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİ VARDI

15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir, yeni Sakaryamızdır. Savaşların, işgallerin, sömürgelerin biçim  değiştirdiği bir dünyada demokratik, ekonomik, siyasi ve ferdi özgürlüğümüz bizim elimizdeki en önemli fırsattır. Bizim bizden başka dostumuz yok. İşte görüyoruz, bakın Amerika'da metroda 15 Temmuz'la ilgili ilanlara beyefendiler müsaade etmiyor. Benzer şeyleri Avrupa'da yaşıyoruz. İşte G-20 zirvesine gittik, orada vatandaşlarımızla buluşmak için salon  toplantıları yapacağız, müracaatlar yapıldı, Türkiye Cumhurbaşkanı'na müsaade etmediler, bakanlarımıza müsaade etmediler. Düşünce özgürlüğünden bahsediyorlar lafa gelince. Ne özgürlüğü yahu! Biz 15 Temmuz'da darbe girişimiyle karşıya kaldık, Hamburg'u üç gün yaktılar. O teröristlerin içinde buradan Almanya'ya gidip orada kabul gören PKK teröristleri vardı. Paçavraları ve teröristbaşının resmiyle beraber kortejin içinde yer alanları gördük.

BUNU SON GİDİŞİMDE BİZZAT MERKEL'E SÖYLEDİM

Bir insanın canından daha değerli neyi vardır? Eğer şehitlerimiz en değerli varlıklarını gözlerini kırpmadan ülkemizin ve geleceğimiz için hayatlarını feda etmişlerse bize düşen görev onların davasına sahip çıkmaktır. 15 Temmuz'u, FETÖ'nün ihanetini unutmayacağız, unutturmayacağız. Darbe girişimi yönetenleri, onlara destek olanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Batı bize ne diyor biliyor musunuz; hani belge diyor. Daha ne belgesi olacak 250 şehidim 2 bin 193 gazim var. Ne belgesinden bahsediyorsun? Hukuk bunlarla ilgili gerekli kararı verecektir. Niye rahatsız oluyorsunuz? Söyledikleri ne biliyor musunuz; Ama bunlar bizi tatmin etmiyor. Siz buraya kaçıp gelenleri lütfen Türkiye'ye gönderin de bunların suçları irtikap ettiği yer Türkiye'dir, Türk mahkemelerinde yargılanması gerekir Alman mahkemesi değil. Bunu Merkel'in kendisine son gidişimde söyledim.

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