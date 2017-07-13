13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Rekorların borsasında teknoloji altın yumurtladı

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Rekorların borsasında teknoloji altın yumurtladı
BIST 100 endeksi her gün yeni bir rekor kırarken teknoloji endeksi de yüzde 49 yükseldi. Endeksteki hisseler 7.5 ayda yüzde 269'a kadar getiri sağladı.
Rekorların borsasında teknoloji altın yumurtladı Rekorların borsasında teknoloji altın yumurtladı Rekorların borsasında teknoloji altın yumurtladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanış rekorunu 103 binin üzerine çıkartarak 2017'deki rekor geleneğini devam ettirdi. Endeks yıl genelinde şu ana kadar yüzde 32 yükselerek önemli dünya borsaları arasında yatırımcısına en çok kazandıran borsa oldu. Gösterge endeks olan BIST 100'de yaşanan büyük coşku sık sık manşetleri süslerken Borsa İstanbul'da bir başka alt sektör sessiz bir şekilde yatırımcısına büyük getiriler sağladı. 15 firmanın yer aldığı BIST Teknoloji Endeksi yıla 68 bin 203 puandan başlamıştı. 31 Mayıs'ta ise ilk defa 100 bin seviyesini aştı ve bu seviyede kaldı. Sonuç olarak endeks 2017 genelinde yüzde 49 yükseldi.

KRON TELEKOM UÇTU

Bu yükselişe hangi firmaların katkı sağladığına baktığımızda Kron Telekom ismi öne çıkıyor. Kron Telekom hisseleri yıl genelinde yüzde 265 yükseldi. Akşam'ın haberine göre, bu dönemde şirketin piyasa değeri de 75.6 milyon liradan 265.2 milyon liraya çıktı. Şirketin ilk çeyrekte satış gelirlerini bir önceki yıla oranla yüzde 9.7, net kârını ise yüzde 72.6 artırması bu yükselişte etkili oldu. Getiri bakımından 2017 genelinde Kron Telekom'u Karel Elektronik takip etti. Karel Elektronik hisseleri bu yıl yüzde 191.5 yükseldi. Firmanın toplam piyasa değeri de bu süreçte 110.8 milyon liradan 321.3 milyon liraya yükseldi.

6 MİLYAR DOLARLIK DEV ASELSAN

Türkiye'nin savunmada yerlileşme hedefinin önemli bir aktörü olan Aselsan'ın hisseleri 2017 genelinde yüzde 71.1 yükseldi. Firma teknoloji endeksinde yatırımcısına en çok kazandıran 3. hisse oldu. 11 Temmuz itibarıyla Aselsan'ın piyasa değeri 21.7 milyar liraya yani 5.98 milyar dolara yükseldi.

ABD'Lİ DEVLERİ GÖLGEDE BIRAKTILAR

Türk teknoloji hisselerininin yükselişi ABD'li devleri geride bıraktı. 763.4 milyar dolarla dünyanın halka açık en değerli firması Apple'ın hisseleri yılbaşından beri yüzde 25 yükseldi. Amazon ise yüzde 32.6 değer kazandı. Bu dönemde Google'ın çatı şirketi Alphabet yüzde 20.3, Facebook yüzde 34.5, Microsoft ise yüzde 12.7 yükseldi.

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