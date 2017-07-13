Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca yakınlarındaki Irak sınırına sıfır noktada bulunan ve halen boş durumda olan İkiyaka köyü Mezrok mezrasında dere kenarında tespit edilen 6 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 terörist, askeri birliklere saldırı girişiminden önce Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
- Vicdanlar rahatladı! Gözyaşlarına boğulduTürkiye ve Rusya'dan tarihi anlaşmaSelahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu!15 Temmuz'u kana bulayacaklardı!Vestel beyaz eşya şirketinde hisse satacakVahşet! Bebeklerini öldürüp donduruyormuşTürk jetlerinden PKK'ya ağır darbeRekorların borsasında teknoloji altın yumurtladıTürkiye'de bu işi yapan bir tek o var!Hücre evinde öldürülen terörist PKK'lı çıktı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:40 Güneş 05:36 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:44 Yatsı 22:31
- 29°C Adana
- 32°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 24°C Amasya
- 26°C Ankara
- 29°C Antalya
- 21°C Artvin
- 31°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 104.210 0.39
- Altın: 139,730 -0.19
- Dolar: 3,5695 0.08
- Euro: 4,0661 -0.18
Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vicdanlar rahatladı! Gözyaşlarına boğuldu6 kız öğrencisine, cinsel içerikli film izlettiği ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan emekli öğretmen, 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu!HDP'nin tutuklu eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a Doğu Beyazıt Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen ilk 5 aylık hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.
15 Temmuz'u kana bulayacaklardı!Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 Temmuz'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Vahşet! Bebeklerini öldürüp donduruyormuşFransa’nın batısındaki Lorient kentinde 50 yaşındaki bir kadının daha önceki doğumlarında bebeklerini boğup dondurduğu ortaya çıktı.
Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbeHakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan hava harekatında 8 terörist öldürüldü.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türkiye'de bu işi yapan bir tek o var!
- Hücre evinde öldürülen terörist PKK'lı çıktı!
- Postacının getirdiği zarfı açınca şaştı kaldı
- Dava gergin başladı! Polis biber gazı ile ayırdı!
- Özel birliklerden operasyon: Hepsi öldürüldü!
- Valilik açıkladı: Şırnak için kritik karar
- Şehidin kanlı bayrağı babasında
- Minik Ege hastalığa daha fazla direnemedi...
- '3 Adam'ın fişini çekti!
- Demet Akalın'dan 15 Temmuz kararı!
- MHP'den çok konuşulacak 15 Temmuz videosu!
- Vites kutusundan çıkan görenler şoke etti!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.