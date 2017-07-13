13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe

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Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan hava harekatında 8 terörist öldürüldü.
Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca yakınlarındaki Irak sınırına sıfır noktada bulunan ve halen boş durumda olan İkiyaka köyü Mezrok mezrasında dere kenarında tespit edilen 6 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 terörist, askeri birliklere saldırı girişiminden önce Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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