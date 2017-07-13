Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 19 Mart 2016 günü düzenlenen nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmasında 'hükümet terörü' ifadesini kullandığı gerekçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2017 tarihinde 'Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Demirtaş hakkında ilk mahkumiyet kararını veren Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilirken, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman mahkumiyet kararına Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti.



Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, Doğubayazıt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin eksik kovuşturma ile karar verdiğini belirterek, 5 aylık hapis cezasının bozulmasına hükmetti.



EKSİK KOVUŞTURMA VE YETERSİZ GEREKÇELERLE HÜKÜM VERİLDİ



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi kararında, Selahattin Demirtaş hakkında benzer iddialar nedeniyle farklı tarihlerde Diyarbakır, Mardin, Ankara, Mersin ve İstanbul'da 9 ayrı dava açıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması, zincirleme suç hükümlerinin uygulama yerinin bulunup bulunmadığının tespiti ve varsa mükerrer cezalandırmanın önüne geçilmesi bakımından, öncelikle birleştirme olanağı varsa dosyalar birleştirilerek, bulunmadığı takdirde ilgili dosyaların onaylı örneklerinin dosya içine konulması sağlanarak, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması koşulları da tartışılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçelerle hüküm kurulması kanuna aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan sanık avukatının itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına kesin olarak oybirliği ile karar verildi."



Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından Demirtaş aynı dosyadan yeniden yargılanacak.