13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Türkiye ve Rusya'dan tarihi anlaşma

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Türkiye ve Rusya'dan tarihi anlaşma
Türkiye, 4 adet S-400 füze bataryası için Rusya'ya ödeme yapmayı kabul ettiği iddia edildi.
Türkiye ve Rusya'dan tarihi anlaşma Türkiye ve Rusya'dan tarihi anlaşma Türkiye ve Rusya'dan tarihi anlaşma

Üst düzey bir Türk yetkilinin, Türkiye'nin Rusya'nın en gelişmiş füze savunma sistemini elde etmek için ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.
 
Konunun hassasiyetinden dolayı  isminin verilmemesini isteyen bir  Koreli yetkiliye göre Türkiye'nin önümüzdeki yıl içinde Rusya'dan iki adet S-400 füze bataryası almasını ve ardından da bir S-400 füze batarysının Türkiye içinde üretileceğini bildirdi.

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Geçtiğimiz günlerde ''Rostek'' Şirketinin Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikadan sorumlu Müdürü Viktor Kladov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 Triumf Uzun menzilli füze sistemlerinin sevkiyatlarına ilişkin kontratın teknik özellikleri konusunda uzlaşmaya vardığını duyurmuştu.
 
Kladov, TASSa yaptığı açıklamada, ''Rosoboroneksport heyetinin Türkiye'ye kontrat konusunda görüşmeler yapmak üzere gidip gitmediği sorusu üzerine, Evet, teknik özellikler konusunda uzlaşmaya varıldı'' dedi.
 
Aynı zamanda kontratın henüz imzalanmadığını da dile getiren Kladov, şunları ifade etti: ''Biz satıcı olarak bu ürünün teknik ve teknolojik açılardan sevkiyatının yapılmasına hazır olduğunu sergiledik, teknik görüşmelerin aslı budur. Ele alınması gereken ticari, parasal, siyasi sorunlar kaldı.'' demişti.

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