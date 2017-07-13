Vicdanlar rahatladı! Gözyaşlarına boğuldu

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izlettiği ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adil Şahintürk'ün yargılanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Benim çocuklarım çok acı çektiler. Bugün toplum vicdanı rahatladı, ben de rahatladım"

İzmir Adliyesi önünde İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ile CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın da eşlik ettiği Özkan, açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Destek olan herkese teşekkür eden Özkan, "Benim çocuklarım çok acı çektiler. ve bugün toplum vicdanı rahatladı, ben de rahatladım. Hak ve adalet yerini bulsun, çocukların yeri adliye koridorları değil, onlar çocuk parklarında huzur içinde oynasınlar." dedi.

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, kararın bundan sonraki davalar için emsal teşkil etmesi için mücadele edeceğini belirtirken duruşmayı takip eden CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da davanın topluma mal olmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

- Olay

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya gelen telefon ihbarında Sancaklı Mahallesi'ndeki okulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürlük yapan Adil Şahintürk'ün 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, 6 ile 11 yaşları arasındaki öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı. Suçlamaları reddeden Şahintürk tutuklanmış, hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Geçen yıl 15 Ekim'deki duruşmada Nilüfer Öncel başkanlığındaki mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini dikkate alarak, sanığın oy birliğiyle tahliyesine karar vermişti. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özcan'ın, BİMER'e şikayetiyle tekrar kamuoyunun gündemine gelmişti.

Tutuksuz yargılanan sanığın, 28 Haziran'daki duruşmada tutuklanmasına karar verilmişti.