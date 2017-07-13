14 Temmuz 2017 Cuma19 Şevval 1438
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ABD'den 15 Temmuz mesajı!

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, "Türkiye’nin 15 Temmuz’da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini destekliyoruz." dedi.
ABD'den 15 Temmuz mesajı!
ABD'den 15 Temmuz mesajı! ABD'den 15 Temmuz mesajı! ABD'den 15 Temmuz mesajı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi John Bass, Adana’da düzenlenen ABD’nin 241. Bağımsızlık Günü kutlamasında, “Türkiye’nin 15 Temmuz’da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

ABD’nin 241. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Adana Hilton Oteli’nde resepsiyon verildi. Resepsiyonda İstiklal Marşı ve ABD ulusal marşının okunmasının ardından ABD askerleri bayrak töreni gerçekleştirdi. Resepsiyonda konuşan ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, katılan herkese teşekkür etti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ise, Türkiye ile ABD’nin çok iyi ilişkileri olduğunu kaydederek, “Amerikalı ve Türk şirketlerle ortaklıkları aracılığıyla bize, birlikte çalıştığımız zaman her zaman daha güçlü olduğumuzu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“FAİLLERİN ADALET KARŞISINA ÇIKMASINDA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

15 Temmuz’daki hain darbe girişimine de değinen Bass, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulunarak, Amerika’nın darbe girişimi faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Büyükelçi Bass şunları söyledi:

“Neredeyse tam bir yıl önce Türk vatandaşları büyük bedeller ödeyerek yasa dışı darbe girişimine karşı demokrasinizi savundu. Bu yıl Türkiye’de şiddet olayları nedeniyle kayıplar veren herkese derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başınız sağolsun. Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Türk hükümetinin 15 Temmuz’da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Adalet ararken ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratırken, Amerika Birleşik Devletleri buradaki arkadaşlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hepinizle birlikte çalışmayı iple çekiyoruz.”

Düzenlenen resepsiyona Adana’daki protokol üyelerinin yanı sıra ABD’li yöneticiler ve Adana’da yaşayan Amerikalı vatandaşlar katıldı.

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