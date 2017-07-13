İsveç'te yıkıldık! Ne yaptın Galatasaray!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçı oynayan İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Östersunds'a 2-0 mağlup oldu.



Galatasaray, 1 yıldır uzak kaldığı Avrupa arenasına istediği dönüşü yapamadı. Belhanda'nın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta, Gomis'ten de beklediği verimi alamayan Cimbom, İsveç ekibinin eline önemli bir fırsat verdi.



Maça tutuk başlayan Galatasaray ilk yarıda istediği fırsatları yakalayamayınca devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda oyunda ağırlığını hissettiren Cimbom, buna karşın topu ileri uçtaki Gomis'le buluşturamayınca aradığı pozisyonlardan uzak kaldı. 68. dakikada gelişen hızlı atakta topu Galatasaray ağlarına gönderen Saman Ghoddos, Östersunds'u 1-0 öne geçirdi.



Golden hemen sonra oyuna ilk hamlesini yapan Tudor, Gomis'in yerine Eren Derdiyok'u oyuna alsa da, bu müdahele de gol için yeterli olmadı, 90+2'de Hopcutt'un golü ise maçın skorunu belirledi: 2-0.



Bu maçın rövanşı 20 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.



MAÇIN KARNESİ

Stat: Jamtkraft Arena

Hakemler: Juan Martinez xx, Diego Barbero xx, Cesar Manuel Font xx

Östersunds FK: Aly Keita xx, Dennis Widgren xx, Samuel Mensah xx, Sotiris Papagiannopoulos xx, Tom Pettersson x, Brwa Nouri xx, Fouad Bachirou xx, Ronald Mukiibi xx (Douglas Bergqvist dk. 76 xx), Ken Sema xx (Gabriel Somi dk. 88 ?), Alhaji Gero xx (Jamie Hopcutt dk. 81 xx), Saman Ghoddos xx

Yedekler: Andreas Andersson, Johan Bertilsson, Hosam Aiesh, Curtis Edwards

Teknik Direktör: Graham Potter

Galatasaray: Muslera xx, Carole xx, Martin Linnes x, Ahmet Çalık xx, Maicon Roque x, Selçuk xx, Sinan x (Emrah Başsan dk. 87 ?), Tolga Ciğerci xx, Yasin xx, Garry Rodrigues xx, Bafetimbi Gomis xx (Eren Derdiyok dk. 68 x)

Yedekler: Eray İşcan, Serdar Aziz, Koray Günter, Ryan Donk, Tarık Çamdal

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Ghoddos (dk. 69), Jamie Hopcutt (dk. 90+1) (Östersunds FK)

Sarı kartlar: Tolga, Yasin (Galatasaray), Alhaji Gero, Tom Pettersson (Östersunds FK)



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası gerisinden atılan pasta altı pas içerisinden topla buluşan Tom Pettersson’un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

22. dakikada Yasin’in sağ kanttan ortasında ceza sahasında topla buluşan Gomis’in sert vuruşunda top dışarı gitti.

37. dakikada Martin Linnes’in ceza yayı gerisi kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü.

45. dakikada Alhaji Gero’nun sol kanattan sert şutunda Muslera’dan dönen topu savunmada Ahmet uzaklaştırdı.

57. dakikada Gomis’in ceza pasında ceza yayı sol çaprazda topla buluşan Garry’nin vuruşunda top dışarı gitti.

69. dakikada Bachirou’nun ceza sahası içi sağ kanattan pasında penaltı noktasında topla buluşan Ghoddos meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada Tolga’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.

90+1. dakikada Maicon’u geçerek ceza sahasına giren Jamie Hopcutt kaleci Muslera’nın yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-0